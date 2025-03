Ancelotti: «Me juego una final y una semifinal. No me juego mi vida»

Óscar Bellot Sevilla Viernes, 5 de mayo 2023, 20:07 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti sabe que afronta el momento que puede marcar su futuro como entrenador del Real Madrid, pero el italiano restó dramatismo a la situación en la previa de la final de la Copa del Rey que medirá a su equipo con Osasuna. «Me juego una final de la Copa del Rey y una semifinal, nada más. No me juego mi vida», señaló el italiano. «Mi futuro está muy claro, mi contrato caduca el 30 de junio de 2024, no mañana», agregó el preparador, que aludió a la buena sintonía con el club. «Tengo un cariño extraordinario todos los días con el presidente y con José Ángel Sánchez. Para mí esto es suficiente», atajó.

El transalpino puso en valor el tortuoso camino que ha llevado al Real Madrid a disputar la cuadragésima final de la Copa del Rey de su historia. «Jugar una final da siempre mucha ilusión. Siempre pienso antes de una final que puede ser la última. Lo pensaba en 2003, y no fue la última, y lo pienso hoy. Hay que disfrutar de este momento porque son partidos especiales. Hemos logrado esta final con mérito, ganando partidos muy complicados. A disfrutar esta previa y a sacar lo mejor mañana para ganar», resaltó.

Defendió Ancelotti que sus futbolistas saltarán al Estadio de La Cartuja sin pensar en el doble asalto contra el Manchester City. «Salimos con toda la energía para ganar otro título. Preparar este tipo de partidos, que son muy exigentes, con esta plantilla, es bastante sencillo», manifestó el técnico, que mantiene la duda de si Modric estará en el once. «Ayer se entrenó muy bien, hoy lo va a hacer de nuevo y luego lo evaluaremos», dijo sobre el balcánico, incidiendo en que no correrán ningún tipo de riesgos con el volante. «Si el jugador no se siente cómodo no lo vamos a arriesgar. Si se siente bien va a jugar», explicó el míster, que sí confirmó la titularidad de Alaba, en el dique seco desde la visita a Stamford Bridge. «Está completamente recuperado de la lesión y mañana va a comenzar el partido», adelantó.

«No todas las rojas son para prevenir la salud»

Ancelotti bajó al barro de las polémicas arbitrales días después de que el Real Madrid se quedase en inferioridad numérica ante la Real Sociedad por la expulsión de Carvajal. «Lo de las rojas es un tema bastante importante. Creo que son demasiadas. No todas las rojas son para prevenir la salud, a veces muchas rojas son equivocadas», remarcó el de Reggiolo.

El técnico se mostró convencido de que sus pupilos corregirán las desatenciones defensivas que les han costado dos derrotas en los tres últimos encuentros. «En el análisis de los últimos partidos estamos todos de acuerdo, incluidos los defensas. Claro que va a cambiar, porque son partidos especiales», apuntó Ancelotti, que incidió en que en este tipo de envites «no hay necesidad de empujar a los jugadores para estar concentrados. La motivación llega sin problemas», argumentó.

Auguró un partido «igualado y competido ante un equipo muy bien organizado» en La Cartuja. «Va a ser difícil y complicado y tenemos que estar listos», arguyó el técnico, esperanzado con la posibilidad de «cerrar el círculo» ganando el último de los títulos que le falta en las dos últimas campañas.

Carvajal: «No creo que los árbitros tengan premeditación, pero deberían proteger más el fútbol» Dani Carvajal llega a la final de la Copa del Rey con ganas de reivindicarse tras marcharse expulsado el martes del Reale Arena. Un partido lleno de controversia al que el lateral añadió más pimienta con los emoticonos que puso en un tuit para quejarse de la labor del colegiado canario Pulido Santana. El de Leganés defendió la honestidad de los trencillas en el Estadio de La Cartuja, pero aludió a la necesidad de que sean menos permisivos con las faltas y no tengan la piel tan fina con las protestas. «Soy uno de los jugadores que más estoy encima del árbitro. Quizás debería hacerlo menos. Lo intento corregir. Todos somos personas y nos equivocamos. Intentan hacerlo lo mejor posible y nosotros intentamos rascar para la próxima decisión caiga del lado de tu equipo. No creo que los árbitros tengan premeditación, pero a veces deberían proteger más el fútbol y no al equipo que intenta destruir», explicó. El futbolista del Real Madrid resaltó el hambre que existe en el vestuario por ganar una Copa del Rey que el club lleva sin conquistar desde 2014. «Noto una atmósfera especial. Muchos jugadores no tienen este título y están como locos por conseguirlo», aseguró Carvajal, que considera que la experiencia del Real Madrid en las finales puede marcar la diferencia, pero alertó del peligro de infravalorar al adversario. «Nosotros no nos vemos como favoritos. Osasuna se ha ganado por méritos propios estar en esta final. El otro día aguantó con un jugador menos en el Camp Nou y va a ser un rival muy complicado», subrayó. El internacional español también aprovechó la rueda de prensa para alabar a Vinicius. «Cuando llegó con nosotros, se veía que iba para crack, pero tenía una presión tremenda y fue carne de meme. Que se sobrepusiese a eso siendo tan joven y hoy sea uno de los tres o cuatro mejores del mundo me parece fantástico. Ha trabajado mucho y todo lo que es se lo ha ganado con creces», dijo sobre el brasileño, para el que reclamó más protección por parte de los árbitros. «Vinicius intenta muchos regates, cuando recibe pasan cosas. No lo pido solo por Vinicius, sino por todos los jugadores que son desequilibrantes. Se les debería proteger más porque hacen que este deporte sea tan bueno y al espectador le guste verlo», acotó.