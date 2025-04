Cien años de fútbol federado en Extremadura

Hacía más de dos décadas que ya se jugaba al fútbol en Extremadura. El Sport Club Badajoz fue uno de los pioneros en España en ... 1905. Le siguieron otros como el Emeritense (1912), Deportivo Extremeño (1917), Deportivo Cacereño (1919), Cultural Deportiva Villafranquesa (1919), SD Barcarrota (1920), Zafra FC (1921), Emérita FC (1921), MZA de Mérida (1921) o Extremadura FC (1924), entre los más destacados por su mayor importancia en estos orígenes del fútbol extremeño. Pero no fue hasta 1924 cuando varios de esos clubes se reunieron y pusieron en marcha la Federación Extremeña de Fútbol.

Esta semana se cumplen 100 años de aquella iniciativa que lideraron catorce clubes y que cristalizó en el primer comité directivo que quedó constituido por Lorenzo Alcaraz (Cacereño) como presidente, José Barriga (SD Barcarrota) vicepresidente, Miguel Ávila (Sport Badajoz) secretario, Manuel Romero de Tejada (Zafra FC) vicesecretario, Pablo Sánchez (Emérita) tesorero, Manuel Díaz (Extremadura FC) contador, y como vocales Alfonso Cortés (Villafranca), Vicente Ruiz (MZA) y Juan Bohaciña (Mercantil de Cáceres). Los nueve quedan para la historia como los padres fundadores del fútbol federado en Extremadura en representación de sus clubes a los que se unieron en aquella asamblea celebrada en la Mercantil de Mérida el 28 de septiembre de 1924 el Deportivo Extremeño, Montijo, Fuente del Maestre, Atletic Trujillo y Los Santos. El Deportivo Extremeño se quedó finalmente fuera por una serie de discrepancias dado su interés de ser adscrito a la Andaluza por considerarla más potente y no se integró hasta el año siguiente por mandato de la Nacional. «Los estatutos por los que ha de regirse la Federación Extremeña de Fútbol han sido ya aprobados por el Gobierno Civil de la provincia y con tal motivo, para que el nuevo organismo empiece a funcionar lo más pronto posible, se ha acordado y así se nos ruega que hagamos público, que la asamblea definitiva para la constitución en firme de la expresada Federación tenga lugar en Mérida el próximo domingo 28 del corriente mes, a las once de la mañana», recogía en sus páginas El Correo de la Mañana el 23 de septiembre de 1924. Se estableció una cuota de inscripción de 50 pesetas de la que quedarían exentos aquellos clubes que abonaran dentro del primer mes, así como destinar el 10 por ciento de la recaudación en taquilla de los partidos a la Federación.

Aunque la propia FExF considera la fecha de su fundación el 24 de septiembre de 1924 y su primer domicilio social lo sitúa en Don Benito, siendo Vicente Sanz su primer presidente como así refleja su versión oficial remitiéndose a la Guía Industrial y Artística de Andalucía. Unos datos imprecisos con la temporalidad que no coinciden con los periódicos consultados de la época como El Correo de la Mañana, Madrid Sport, La Libertad, Mundo Deportivo, Correo Extremeño o La Montaña, así como con diversas publicaciones que han recogido las investigaciones y documentación en hemerotecas y archivos para recopilar la historia de equipos locales como 'Los inicios del football en Badajoz' de Raúl Hernández; 'Historia del fútbol en Barcarrota' de Feliciano Guisado; 'Historia del fútbol en Villafranca de los Barros (1919-2014)' de Francisco José González; 'Los orígenes del fútbol en Tierra de Barros: La SCD Villafranquesa y el Extremadura FC' de Ignacio Pavón y Alonso Rodríguez; o el libro sobre el mismo Don Benito titulado 'El Deportivo, una historia de fútbol (1928-2008)'. Sobre este asunto, su autor, Ángel Coria hace constar en su obra su desacuerdo con la corriente federativa. «No puedo compartir la exactitud de no sé qué datos de dicha Guía, ya que como quedará demostrado por la prensa de la época, el Deportivo no se federaría hasta mucho más tarde». Por tanto, tiene más sentido que Vicente Sanz accediera a la presidencia de la territorial a partir de 1929.

El primer campeonato federado se dividió en dos grupos y se disputó de noviembre de 1924 a enero de 1925 siendo campeón el Cacereño

Unos años atrás, la Federación Española ya había transmitido a dichos clubes la necesidad de organizar de forma federada el fútbol extremeño. Entonces se limitaban a jugar amistosos entre ellos e incluso con equipos andaluces y madrileños de las federaciones Sur y Centro. En ese año 1924 ya se disputó el primer campeonato federado en Extremadura. Arrancó en noviembre y se desarrolló hasta enero de 1925. Se dividió en dos grupos atendiendo a los equipos que disponían de un campo cerrado y los que se encontraban abiertos sin ningún tipo de vallado. Así, el A estaba formado por el Sport Club Badajoz, Cacereño, Emérita, Extremadura y Barcarrota; y el B con Zafra, Villafranca, MZA y Montijo. Dicha competición estuvo marcada por los contratiempos debido a la climatología, que obligó a suspender varios partidos por el mal estado del terreno de juego, o la incomparecencia de los árbitros. El primer campeón fue el Cacereño (1924-25) y le siguieron con dos títulos consecutivos reincorporado Deportivo Extremeño (1925-26 y 1926-27), Puebla Patria (1927-28), Deportivo Extremeño (1928-29) y Deportivo Don Benito (1929-30).

El 22 de junio de 1926, la Federación Extremeña de Fútbol fue admitida de forma definitiva y aprobada por la Asamblea Nacional de la Española.