Sergio Merchán estrena su mandato al frente de la Federación Extremeña de Fútbol con el honor de ser su presidente en el año de ... su centenario. El que fuera secretario general de la FExF desde 2016 sucedía en el cargo a Pedro Rocha tras su imprevisto y rocambolesco salto al sillón de Las Rozas. Sergio Merchán Guay (Almendralejo, 1983) fue elegido el pasado 20 de junio como única candidatura. Perfecto conocedor desde abajo de la casa del fútbol regional y curtido como futbolista en los campos del CF Extremadura, Atlético San José, San Roque Promesas y Fuente de Cantos se marca potenciar el fútbol base y el femenino como piedras angulares de su proyecto.

–¿Qué le llevó a querer ser presidente de la FExF?

–Era algo que no me esperaba en ese momento. Yo era secretario general desde 2016 y ahí me encontraba a gusto. Tras la llegada de Pedro Rocha a la RFEF la presidencia de la FExF quedó vacante. Muchas personas me dieron su apoyo para presentarme y tras meditarlo mucho acepté por responsabilidad.

–¿Cómo se ha encontrado la Federación?

–Creo que la dinámica de los últimos años estaba siendo bastante buena. Hemos crecido en muchos ámbitos, pero destacaría sobre todo la estabilidad institucional. Tenemos una Federación unida, con todos los estamentos remando en la misma dirección. Una Federación que trabaja a diario por dar el mejor servicio del fútbol extremeño.

–¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta?

–El reto es no perder esa estabilidad. Actualmente la Federación no tiene grandes problemas estructurales. Hemos trabajado muchísimo para conseguir esta paz social que ahora nos permite trabajar y lo que tenemos que hacer es generar las condiciones propicias para que el fútbol extremeño crezca. Seguiremos apostando por la formación, por el fútbol base, ayudando para que existan mejores instalaciones, potenciando el fútbol femenino, ayudando a los clubes con todas sus gestiones… Esas son las semillas que tenemos que sembrar para luego recoger los frutos.

–¿Cómo va a ser su mandato?

–Intento ser una persona de consenso. Me gusta escuchar a todas las partes antes de tomar una decisión. A mi favor tengo que vengo desde abajo y conozco la realidad del fútbol extremeño a todos los niveles. Me gusta seguir de cerca el día a día de la Federación, es algo a lo que dedico gran parte del día y no quiero que el salto a la presidencia me aleje de eso. Las decisiones que tomamos afectan a muchas personas y hay que tener en cuenta muchos factores. Lo que sí tengo claro es que quiero lo mejor para el fútbol extremeño, en ese sentido no debemos sentirnos menos que nadie.

–¿Por qué cree que los clubes extremeños por lo general tienen tantos problemas y no terminan de dar el salto al fútbol profesional?

–Todos queremos esa vuelta a la élite, pero tenemos que entender que para conseguirlo hay que dar pasos en firme. Necesitamos que los proyectos se consoliden, dar tiempo a las personas que trabajan y ser conscientes de que muchas veces la mejor forma de crecer es a base de cautela. No se trata solo de llegar, sino de mantenerse. Desde la Federación ponemos nuestro granito de arena, como decía antes, apostando por la formación y por el fútbol base, pero necesitamos ese referente que evite la marcha de buenos jugadores de la región.

–La falta de campos ha sido y sigue siendo el principal caballo de batalla, aunque se ha avanzado mucho con grandes inversiones todavía queda bastante para cubrir las necesidades. ¿Por qué le cuesta tanto a la región crecer en ese aspecto?

–Pienso que la situación no es tan mala, ni mucho menos. Actualmente, Extremadura está repleta de excelentes instalaciones, nada que ver con los campos de tierra que teníamos hace 20 años. Las instituciones están ayudando mucho y rara es la localidad que no cuenta con un campo de césped artificial medianamente decente. En nuestro caso, durante los últimos años hemos renovado el césped de todos los campos federativos, además de accesos, gradas y vestuarios. El cambio ha sido muy significativo. Los clubes punteros de la región también tienen proyectos muy atractivos entre manos y estoy seguro que pronto daremos otro salto de calidad en este sentido.

–¿Cuáles son los desafíos que se le presentan a la FExF?

–Tenemos que trabajar para seguir presumiendo de una Federación aseada en el terreno económico y potente en el deportivo. Hay que escuchar a los clubes, ver dónde podemos mejorar y potenciar aquellas parcelas que lo necesiten. La formación va a tener un papel predominante, al igual que la acogida de grandes eventos de carácter nacional e internacional. Nuestro mayor desafío es diario y consiste en dar el mejor servicio posible a todos los estamentos del fútbol extremeño.