Los billetes a una Eurocopa de lustre y un sorteo trampa

España, con siete victorias y una sola derrota que mancha la hoja de servicio de Luis de la Fuente como seleccionador, puso broche a su ... clasificación para la Eurocopa que se jugará el próximo año en 10 ciudades alemanas entre el 14 de junio y el 14 de julio. Un torneo que en su última llamada de la liguilla reclutó a la Croacia de Budimir y Modric, finalista y tercera en los dos últimos Mundiales, que con su acceso arratró a una abierta repesca a Gales, país que junto a la Polonia de Lewandowski, la Georgia de Kvaratskhelia o la Ucrania de Dovbyk y Tsygankov se disputarán las tres plazas definitivas para la cita germana, en un playoff en marzo junto a otros 8 equipos. El criterio para agruparlas (se formarán tres grupos de cuatro equipos) parte de la clasificación de la última Liga de las Naciones, una competición dividida en cuatro divisiones.

La competición continental contará con 24 participantes que se repartirán en seis grupos distintos. Entre ellos estará Italia, que defenderá su corona tras engancharse 'in extremis' al grupo de privilegiados con la polémica del VAR y Gil Manzano de por medio en el último suspiro. Muchos serán los que intenten destronar al equipo de Luciano Spalletti, que se hizo con los mandos de la Azzurra tras ganar la Serie A con el histórico Nápoles, y que vivió más de una pesadilla hasta que su clasificación adquiriera tintes dramáticos. De hecho los transalpinos han tenido que esperar hasta el lío final para hacer el 'checking' hacia el torneo. Como ellos, también la Eslovenia de Jan Oblak, la República Checa o Serbia, que a pesar de acudir a las dos últimas Copas del Mundo, jamás había entrado en una fase final europea desde que en 2006 se erigió como país independiente.

No podrán decir lo mismo la clásica Suecia o la Noruega de Erling Haaland, que han sido las grandes decepciones de esta liguilla. La estrella del Manchester City, que anota goles a ritmo de vértigo con el club 'citizen' se perdió el último Mundial y tampoco pudo acudir a la Eurocopa de 2021. Y es que a pesar de contar con una de las mejores generaciones de su historia, el país nórdico lleva sin disputar un gran torneo desde que en el año 2000 se disputara la edición de Bélgica y Países Bajos.

La élite de Europa

Los elegidos conocerán su suerte el próximo 2 de diciembre en Hamburgo, donde se celebrará el sorteo que tendrá como punto final el partido que decidirá el título en el Olímpico de Berlín. Hasta ahí un camino con obstáculos y siempre difícil con mucho lustre que tendrá la presencia de icónicos futbolistas como Mbappé, Bellingham, Morata, Musiala, Cristiano o Lukaku, entre otros. La senda más sencilla, a priori, hasta llegar a las rondas finales la tendrán los cabezas de serie, donde está España, uno de los cinco mejores líderes de grupo, junto a las grandes potencias como Francia, actual subcampeón del mundo, Portugal, Inglaterra, Bélgica y una Alemania en horas bajas como anfitriona.

No se podrán medir entre ellas y eso siempre es una suerte de inicio. No obstante el sorteo puede que no sea del todo benigno porque siempre hay varias 'tapadas' y alguna que otra trampa que pueden complicar la vida a cualquiera de las favoritas. España sabe que uno de sus rivales saldrá del bombo 2, otro del 3 y una última selección del cuarto bombo. Pero de nada hay que fiarse, por que por ejemplo en el dos estarán el resto de mejores equipos de los grupos como Hungría, Turquía y Austria, tres países que han hecho una sensacional fase de clasificación; Rumanía, la siempre complicada Dinamarca o la sorprendente Albania. La selección del águila bicéfala liderada por Silvinho -ex del Barça y Celta- desde el banquillo y encabezada por Uzuni (Granada) o Asllani (Inter) junto a otros jugadores con ascendencia albanesa como el español del Rayo Vallecano Iván Balliu, tienen una notoria presencia de jugadores en las grandes ligas europeas.

Croacia e Italia como amenaza

En el tercero de los bombos hay selecciones complicadas que siempre es mejor evitar para los de Luis de la Fuente, que en esta clasificación fueron la tercera selección más goleadora, con 25 goles, por detrás de Portugal, que ha sumó 36 en sus diez triunfos y Francia, con 27 -14 de ellos anotados ante Gibraltar en el último partido- que le han valido para ganar todos los partidos. El 'coco' aquí es Países Bajos y sobre todo Croacia. El veterano combinado ajedrezado se quedó a las puertas de levantar el Mundial en Rusia perdiendo en la final ante Francia y en Catar fue semifinalista. En la última Liga de Naciones, además, perdió en la tanda de penaltis en la final ante España.

En el bombo de las supuestas marías el rival que más impone es Italia, aunque ahí también aguardan Serbia y Suiza. Poca broma. A ellas se les unirán las tres clasificadas en el trayecto final de la repesca, cuyo sorteo para conocer este camino de segundas oportunidades se dirimirá este jueves en la ciudad suiza de Nyon: Polonia, Estonia, Israel, Bosnia, Islandia, Ucrania, Finlandia. Luxemburgo, Grecia, Kazajistán y Georgia. España ya espera a sus rivales.