¿Qué ha pasado este domingo, 7 de diciembre, en Extremadura?
Once titular del Badajoz en el anexo del José Zorrilla. CD BADAJOZ
División de Honor Juvenil

El Badajoz mantiene su nivel en Valladolid (1-1)

La Cruz Villanovense pierde en el campo del Unionistas de Salamanca (2-0) y sigue en puestos de descenso

R. H.

Badajoz

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:51

El domingo en el grupo 5 de División de Honor Juvenil dejó sensaciones contrapuestas para los representantes extremeños. Mientras el Badajoz confirmó su excelente ... estado de forma con un valioso empate en Valladolid, La Cruz Villanovense volvió a tropezar y continúa hundido en la zona baja.

