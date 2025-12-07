El Badajoz mantiene su nivel en Valladolid (1-1)

El domingo en el grupo 5 de División de Honor Juvenil dejó sensaciones contrapuestas para los representantes extremeños. Mientras el Badajoz confirmó su excelente ... estado de forma con un valioso empate en Valladolid, La Cruz Villanovense volvió a tropezar y continúa hundido en la zona baja.

El conjunto villanovense visitó el anexo al Reina Sofía para medirse a un Unionistas de Salamanca también necesitado, en un duelo directo por la permanencia. El choque comenzó cuesta arriba para los extremeños: un penalti en los primeros compases, provocado y transformado por Edu López, puso el 1-0 y condicionó un partido que desde entonces se movió en el terreno que más convenía al cuadro salmantino. El Unionistas aprovechó los espacios para lanzar constantes transiciones y dificultó enormemente las aproximaciones de La Cruz, especialmente a partir de tres cuartos de campo, donde el bloque local se mostró sólido y ordenado.

Tras el descanso, los extremeños movieron el banquillo en busca de un giro de guion, pero el segundo mazazo llegó pronto: en el minuto 63, Mateo Rodríguez aprovechó un error en la salida de balón para ajustar un disparo al palo largo y firmar el 2-0. A partir de ahí, el Unionistas gestionó el duelo con oficio y no permitió que La Cruz encontrara resquicios.

El Badajoz, por su parte, continúa prolongando su buen momento. Una semana después de tumbar al Real Madrid, el equipo pacense volvió a demostrar solidez y personalidad para sumar en un campo tan exigente como el del Real Valladolid (1-1). Aunque Adri Rodríguez adelantó a los blanquivioletas de penalti justo antes del descanso, la reacción visitante tras la reanudación fue notable: controló más, generó peligro y encontró el premio del empate, un punto que consolida su ventaja de cinco sobre el descenso y confirma que su línea ascendente no es casual.