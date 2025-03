Ancelotti: «Va a ser un partido igualado, como el del Camp Nou»

Óscar Bellot Madrid Martes, 11 de enero 2022, 15:49 | Actualizado 18:41h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti es consciente de que las distintas dinámicas en las que llegan Real Madrid y Barça a la semifinal de la Supercopa de España que se disputará el miércoles en la ciudad arábiga de Riad elevan la presión sobre los blancos, a quienes se cuelga el cartel de favoritos. Sin embargo, el experimentado técnico vaticina un choque nivelado. «Siempre va a ser un partido igualado. No cuentan los números de la clasificación, es un partido de semifinal de la Supercopa de España y va a ser un partido igualado, como lo fue el de Liga en el Camp Nou», indicó en rueda de prensa.

«Llegamos bien, con toda la ilusión y la buena actitud que necesitamos tener para intentar llevar a casa esta Supercopa, que es el primer título de la temporada», afirmó el entrenador del Real Madrid, líder destacado de la Liga, una competición en la que saca 17 puntos a su adversario del miércoles. Teniendo en cuenta esa diferencia abismal, ¿sería una debacle para el Real Madrid perder ante el conjunto azulgrana?, le preguntaron a Ancelotti. «Cuando ves un partido todo puede pasar. Tenemos que jugar el partido, sabiendo que jugamos ante un rival que es fuerte, que ha tenido más problemas esta temporada que nosotros, pero es un partido en el que compiten dos equipos que tienen el mismo objetivo, llegar a la final», atajó.

Tuvo buenas palabras a la hora de enjuiciar la labor de Xavi Hernández en el Barça. «Es un equipo que me gusta porque tiene una idea bastante clara del juego que quiere hacer. Está siguiendo la identidad de este club. Ha tenido una racha buena cuando ha llegado y con sus contribución el equipo va a mejorar», dijo sobre su homólogo de Terrassa. Alabó también la mezcla de jugadores experimentados y noveles en el conjunto culé. «Aparte de los veteranos que tienen como Piqué, Busquets o Alba que siempre dan una contribución importante, hay jóvenes que están empujando desde atrás como Gavi o Nico. Hay jugadores con mucho futuro ahí», ensalzó.

Reconoció que, como siempre, afronta el envite con tensión. «Todos los partidos me crean mucho miedo. Antes del Valencia estaba nervioso como pocas veces. Esto es lo mismo», dijo Ancelotti, que negó estar inquieto en cualquier caso por el favoritismo que se le atribuye al Real Madrid. «Me preocuparía que los jugadores piensen que somos favoritos, pero los jugadores no lo piensan. Lo que piensan es que se puede jugar un buen partido y que haremos todo para ganarlo», aseveró.

Respecto al once que dispondrá para encarar al Barça, explicó que mantiene un par de dudas. «Carvajal es una, otra es la banda derecha... También tengo jugadores frescos como Rodrygo que se puede utilizar en lugar de Asensio. Ha vuelto Jovic. En la previa, como siempre que se juega contra el Barça, hay preocupación, pero también ilusión. Gusta jugar estos partidos», completó.

Kroos: «No he visto mucho al Barça»

Ancelotti estuvo precedido en la sala de prensa del estadio Príncipe Faisal por Toni Kroos. El alemán sorprendió con su franqueza cuando le interrogaron por los cambios que ha experimentado el Barça desde el aterrizaje de Xavi Hernández en el banquillo. «Últimamente no he visto muchos partidos del Barça, tengo otras cosas que hacer y ver nuestros partidos. Pero les conozco bien, tienen algunas dudas y en general tiene aún mucha gente de gran calidad. No puedo decir qué ha cambiado con Xavi», dijo el teutón.

Como Ancelotti, el metrónomo de Greifswald ve más niveladas las fuerzas de lo que muchos piensan. «Puede ser que en la Liga estemos mejor que el Barça. Pero por mi experiencia no hay favoritos en un clásico. Es un partido especial en el que puede pasar de todo. Hay mucha calidad también en el Barcelona», manifestó.

Interpelado por el estilo, el germano destacó que prefiere tener la pelota a contragolpear, pero incidió en que lo más importante es saber manejar los tiempos. «Los que me conocen saben que quiero siempre tener el balón, pero la clave de un buen equipo es adaptarte a las necesidades. Si tienes velocidad arriba tienes que aprovechar esto. Puede ser una manera de controlar, pero yo prefiero siempre tener el balón. Me vale el 90% de posesión y ganar 1-0. Hay que buscar los huecos, pero la posesión solo no vale», reflexionó.

Destacó por último la mejoría experimentada por su equipo en los últimos meses, si bien insistió en la necesidad de mantener la senda para no tirar por tierra el trabajo hecho hasta el momento. «En el inicio de temporada ganamos muchos partidos sin jugar muy bien. Ahora hemos mejorado y lo hemos hecho muy bien en partidos muy duros. Pero estamos en enero. En enero no ganas nada, salvo la Supercopa posiblemente. Hay que seguir porque hay un equipo cerca en la Liga y si fallas van a estar ahí y si pensamos que está hecho vamos a tener problemas».