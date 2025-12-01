Sonia Bermúdez, sobre la lesión de Aitana: «Fue un bajón»

José Manuel Andrés Madrid Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:45 | Actualizado 15:14h. Comenta Compartir

La era Sonia Bermúdez en la selección femenina ha comenzado marcada por las lesiones. Primero fue Patri Guijarro, baja para lo que resta de año por una fractura por estrés en el hueso escafoides del pie derecho que se produjo a mediados de octubre, antes del debut de la entrenadora madrileña en el cargo. Luego el parte de dolencias físicas se agravó con la rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que sufrió Salma Paralluelo durante la concentración de España en octubre, y finalmente llegó la fractura en el peroné izquierdo de Aitana Bonmatí, que estará varios meses en el dique seco tras confirmarse el diagnóstico el domingo.

«Lo de ayer fue un bajón. Es una compañera y es persona, y afecta cuando hay una lesión importante, pero el equipo está bien. Hoy ha pisado el campo, ha visto el estadio, sabe que mañana va a tener todo el apoyo del mundo y quiere dedicar un victoria a Aitana, pero también a Patri Guijarro y a Salma Paralluelo», explicó Bermúdez en la previa del encuentro ante Alemania, de vuelta de la final de la Liga de Naciones, que es tan solo el cuarto de su etapa en el banquillo español pero ofrece la posibilidad de lograr su primer título casi a las primeras de cambio.

«Todavía estamos tratando de decidir qué hacer tácticamente para contrarrestar la baja de Aitana. Todos sabemos quién es, alguien muy importante para nosotros. En cualquier caso tenemos 24 futbolistas que están más que capacitadas para salir y dar el 100%. Están muy motivadas», profundizó la seleccionadora respecto al plan a seguir una vez conocida la sensible ausencia de la tres veces ganadora del Balón de Oro.

Más allá de la baja de Aitana, Sonia Bermúdez y su cuerpo técnico tienen trabajo a la hora de corregir los errores que hicieron sufrir a España en un primer duelo contra Alemania muy dominado por el combinado germano, al que frenó una gran actuación de Cata Coll bajo palos y cierta falta de puntería para capitalizar sus muchas ocasiones. «En cuanto acaba el partido ya estás dándole vueltas, buscando soluciones para el partido del martes. Con el trabajo del staff queremos ayudar a las futbolistas con soluciones, hemos trabajado duro. No me sorprendió nada de Alemania porque sabemos que es un equipo que defiende intenso, que cuando roba transita con jugadoras muy verticales por fuera. Intentaremos conrarrestarlo teniendo mucho más el balón», analizó en cuanto a las soluciones planteadas para revertir el dominio alemán en un encuentro de vuelta marcado por el empuje del Metropolitano.

«Este equipo está más que capacitado, mentalmente somos muy fuertes, ya lo visteis en Alemania. En el fútbol hay que pensar ya en lo que viene porque no hay tiempo para pensar en lo que pasó. Las derrotas forman parte del deporte y lo sabemos todos», señaló sobre el aspecto mental y las dudas por el miedo a perder otra final, como en la Eurocopa.

Finalmente, Sonia Bermúdez se tomó con cierta dosis de humor su encontronazo con el seleccionador alemán, Christian Wück, al término del partido en Kaiserslautern, bromeando con la posibilidad de rebajar la tensión con un café en común. «No tengo tiempo para el café porque estoy preparando la final», dijo, con una sonrisa en la cara, antes de poner en valor la labor de un grupo que ha conseguido que «70.000 personas vayan a un partido de la selección femenina».