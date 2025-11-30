HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 30 de noviembre, en Extremadura?
Aitana Bonmatí, durante el partido ante Alemania. Efe
Liga de Naciones | Final

Aitana Bonmatí sufre una fractura en el peroné izquierdo

La triple Balón de Oro será baja para el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones que enfrenta a España con Alemania este martes en el Metropolitano

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:52

Comenta

Palo duro para Aitana Bonmatí, la selección español que dirige Sonia Bermúdez y también el Barcelona. La jugadora azulgrana sufre una fractura en el peroné izquierdo y no estará en la vuelta de la final de la Liga de Naciones ante Alemania del próximo martes, una cita peliaguda tras el empate sin goles registrado en Kaiserslautern.. La tres veces Balón de Oro acabó con molestias el entrenamiento del domingo tras un mal apoyo en una acción fortuita y tuvo que abandonar la sesión, para someterse a los exámenes médicos que dictaminaron el alcance de la lesión.

«Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol en la jornada de este domingo, 30 de noviembre, se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo», confirmó el organismo presidido por Rafael Louzán en un comunicado.

Aitana abandona por lo tanto la concentración de la selección española para poder regresar a Barcelona y someterse a más pruebas con los servicios médicos del club, a fin de poder evaluar el alcance exacto de la lesión y dictaminar el tratamiento a seguir. Un duro contratiempo para la jugadora azulgrana, que podría estar varios meses lejos de los terrenos de juego.

Ausencia clave

Esta ausencia también se antoja fundamental para España. Aitana es una pieza fundamental para Sonia Bermúdez en un centro del campo que ya contaba con bajas importantes como las de Patri Guijarro o Tere Abelleira. Por ello, la seleccionadora tendrá que mover su once de gala para una cita crucial en la que, pese a todo, las españolas confían en poder vencer a Alemania para coronarse campeonas.

Aitana se une a Salma Paralluelo en la enfermería azulgrana, que también cayó lesionada en el último parón internacional en el duelo ante Suecia. Como ya ocurriera en la pasada Eurocopa, donde la tres veces Balón de Oro no pudo empezar con normalidad al sufrir una meningitis vírica, se espera que su hueco en el campo lo ocupe Vicky López, o incluso Jenni Hermoso, si la jugadora de Tigres retrasara su demarcación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  3. 3 La Guardia Civil detiene al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros
  4. 4

    La Navidad de Sagrajas brilla más con prestiños y bocadillos de jamón
  5. 5 Los hallazgos de la obra de la autovía Cáceres-Badajoz incluyen vestigios desde la prehistoria al medievo
  6. 6 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  7. 7 Trasladado en helicóptero en estado crítico un motorista de 70 años tras un choque con un coche en Moraleja
  8. 8

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  9. 9

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  10. 10 Cinco heridos, uno de ellos grave, en un choque frontal cerca de Almendralejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aitana Bonmatí sufre una fractura en el peroné izquierdo

Aitana Bonmatí sufre una fractura en el peroné izquierdo