El Cacereño coge aire en El Cuartillo

El cambio de aires le ha sentado bien al Cacereño Femenino y por fin se da una alegría como local. Resulta paradógico que haya tenido ... que salir de Pinilla para ganar en casa. Y es que la ansiada victoria que tanto se le resistía ha llegado en su destierro a El Cuartillo. El equipo de Ernesto Sánchez se impuso por la mínima al Betis (1-0) gracias a un gol de Nerea a los 12 minutos.

Había que ganar y es lo que hicieron las verdiblancas. Las seis jornadas consecutivas que arrastraban sin conseguir el triunfo pesaban sobre las cabezas y piernas de las cacereñas. Tampoco se les estaba dando bien el Manolo Sánchez, con solo una victoria en cinco partidos, de ahí que el traslado a El Cuartillo por las obras en los campos federativos les haya servido para quitarse en parte esa presión y reencontrarse a sí mismas.

El Cacereño encarriló pronto el partido con un gol tras un saque de esquina que enchufó Nerea a la red. Era la primera aproximación del conjunto verdiblanco y supuso toda una liberación por la tensión y ansiedad acumulada para afrontar con algo más de calma el encuentro.

El Cacereño supo gestionar el marcador y sus fuerzas pese al empuje de las béticas. El cuadro sevillano se rehizo del mazazo recibido para rearmarse en busca el empate. Mientras las de Ernesto Sánchez trataban de recuperar el control de juego, el Betis estiraba sus líneas y a la media hora lanzó un aviso con un disparo que se marchó desviado. Las visitantes siguieron insistiendo en sus acometidas sobre la portería cacereña y a 8 minutos para el descanso dio buena cuenta de una Tati inmensa que evitó el empate en un espectacular paradón.

El Cacereño tomaba el túnel de vestuarios como un balón de oxígeno ante el acoso incesante bético. Ernesto Sánchez tomó nota y exigió máxima concentración para no dejar escapar más puntos en casa. Refrescó a su equipo con los cambios en busca del segundo de la tranquilidad que aunque no llegaría sí pudo mantener la solidez defensiva requerida para conservar el tanto inicial.

El Cacereño rompe su mala racha y toma distancias con el descenso, que marca precisamente el Betis, ahora a 3 puntos.