¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?
Nerea celebra el gol que dio la victoria al Cacereño. CACEREÑO FEMENINO
Primera RFEF Femenina

El Cacereño coge aire en El Cuartillo

Nerea en los primeros minutos del partido da la victoria ante el Betis y rompe la mala racha del equipo de Ernesto Sánchez en su exilio

R. H.

Badajoz

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:25

Comenta

El cambio de aires le ha sentado bien al Cacereño Femenino y por fin se da una alegría como local. Resulta paradógico que haya tenido ... que salir de Pinilla para ganar en casa. Y es que la ansiada victoria que tanto se le resistía ha llegado en su destierro a El Cuartillo. El equipo de Ernesto Sánchez se impuso por la mínima al Betis (1-0) gracias a un gol de Nerea a los 12 minutos.

