Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F: «Nos sentimos solas y atacadas»

Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, no dejó pasar la oportunidad para reivindicar lo que ha logrado el fútbol femenino en los últimos años, pero también todo lo que aún les queda por conseguir. La directiva asturiana abrió la segunda edición de la gala de fútbol femenino con un discurso en el que destacó que el «espíritu reivindicativo femenino ha sido uno de los impulsores que ha provocado cambios» en el mundo del fútbol femenino español, rubricados con la conquista del último Mundial logrado por España. «Hemos ganado mucho más que un campeonato», subrayó. «Es evidente que vamos ganando. Vamos ganando con ellas, pero vamos ganando ilusión, motivación, esperanza. Vamos ganando desde el punto de vista positivo, no ganamos contra nadie», añadió Álvarez.

En el acto no estuvo presente Pedro Rocha, presidente interino de la RFEF. Aunque su ausencia fue justificada por su homóloga en la Liga F, que dedicó una parte de su discurso a destacar la «paz» firmada con el ente federativo y explicó que Rocha no pudo asistir por un viaje de última hora. «Había que escenificar este momento de paz. Me ha pedido que de alguna manera resaltara su compromiso. Gracias en mayúsculas por el apoyo y por firmar esa foto de la paz», dijo la directiva, que se congratuló de las instituciones que «han querido escenificar la estabilidad y una nueva era que puede llegar al fútbol y al deporte general», y dio las gracias a Víctor Francos, Javier Tebas, Javier Lozano y Servando Revuelta, presidentes del CSD, LaLiga, LNFS y ASOBAL respectivamente.

La mandamás en la Liga F no se olvidó de la polémica con la delantera Jenni Hermoso, a la que mostró su apoyo. «Tras la tiranía siempre viene una época de construcción. Estamos ante una nueva era del fútbol español, del fútbol femenino», expuso, después de insistir en las dificultades de los primeros pasos de la competición. Han pasado muchas cosas. Muchas dificultades, barreras, trabas, alguna zancadilla… también algunos retos superados, hitos, retos y muchos cambios. Hay muchas cosas que siguen intactas como es la motivación y el optimismo».

Esta incidió en que, aunque vivieron «una gran temporada en lo deportivo», en lo institucional hubo «un momento de mucha tensión «Teníamos la sensación de que los organismos y las instituciones que debían velar y proteger este proyecto de país nos estaban arrinconando y, de alguna manera, poniéndonos en verdaderas dificultades para poder afrontar los retos que teníamos por delante», subrayó. La presidenta de la Liga F remarcó que han ido «superando» estas trabas, pero lamentó que se sintieron «solas y, en cierta manera, atacadas». «Y se puso en serio riego la independencia de la Liga F para escoger nuestro destino», advirtió Beatriz Álvarez.

La mandataria también se quejó por no haber tenido un comienzo «mucho más fácil» respecto al año anterior por la huelga de las jugadoras en la primera jornada por la falta de acuerdo en el Convenio Colectivo, repitiendo lo sucedido en la 2022-2023 cuando el parón lo protagonizaron entonces las árbitras. Para la exjugadora, «hoy en día», se puede «decir con orgullo» que tienen un convenio que les da «estabilidad los próximos años a jugadoras, liga y clubes».

