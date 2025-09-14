HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 14 de septiembre, en Extremadura?
Protestas propalestinas durante La Vuelta. EP
Ciclismo

La Vuelta 2025, marcada por la revuelta civil en favor de la causa palestina

Las protestas, que se han producido en varias localidades del país, acabaron con varias detenciones y la retirada de ciclistas

José A. González

José A. González

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:07

Girona, Bilbao, la cima del Angliru en el Principado de Asturias, Lugo, Valladolid y Madrid. Todos estos enclaves del país han sido las etapas de ... las protestas por la participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

