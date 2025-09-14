HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez este domingo en un acto del PSOE en Málaga EP

Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»

El presidente del Gobierno critica al PP por no decir «nada» sobre la «barbarie» contra el pueblo palestino

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:40

Pedro Sánchez ha abierto hoy el acto de lanzamiento de la candidatura de María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía con ... una reivindicación de su actuación frente Israel y un reproche al PP en el que ha llegado a mostrar su apoyo a las protestas que llegaron a poner en riesgo la celebración de parte de La Vuelta ciclista a España, que hoy mismo concluye «Respeto y reconocimiento a los deportistas, pero también -ha dicho- nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El hijo de Vara se casa en Mérida
  2. 2 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  3. 3 Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079
  4. 4 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
  5. 5 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7 Los bomberos sofocan un incendio entre Gévora y Valdebótoa
  8. 8

    El campeonato mundial de Rally Raid llena los hoteles de Badajoz la última semana de septiembre
  9. 9 Pelea en la puerta del cuartel entre varias personas que acudieron a poner denuncias
  10. 10 Los profesores apoyan las protestas por la falta de autobuses escolares: «Es ilegal obligar a una enseñanza telemática»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»

Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»