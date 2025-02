Torcido inicio del Cáceres

Primer traspié para el Cáceres. Mermado en sus filas, tras una pretemporada complicada y con sensaciones nada halagüeñas sobre el parqué, el equipo de Roberto ... Blanco se vio este viernes claramente superado en el Multiusos por el Almansa (71-86) en la primera jornada liguera. Los extremeños, sin consistencia alguna en la pintura, vieron cómo el visitante Robinson Idehen, que acabó con 21 puntos, profanó cuando y como quiso el aro verdinegro, especialmente en un tercer cuarto en el que el conjunto albaceteño dejó el partido visto para sentencia. Los extremeños estarán obligados a subir sus prestaciones este próximo martes en Oviedo si quieren resultar competitivos en esta LEB Oro.

Fue Olaizola, con un mate, quien inauguró esta temporada el marcador del Multiusos tras una buena asistencia de Dani Rodríguez. Sin duda, todo un espejismo. El técnico local, Roberto Blanco, reservó de inicio a uno de sus puntales, como es el caso de Kevin Bercy. Quizás, con el objetivo de fortalecer la rotación. En un primer acto igualado, el conjunto albaceteño aprovechó en los instantes finales su mayor tino para marcharse con una ventaja de cinco puntos (14-19).

Con la encomienda de mejorar sus prestaciones en la faceta defensiva, el Cáceres no consiguió de inicio cubrir sus deficiencias y el ex verdinegro Mateo Díaz, con un contraataque a placer, instauró un 20-26 que obligó al técnico verdinegro a pedir tiempo muerto. El parón no mejoró en demasía la versión de un Cáceres que en los minutos posteriores continuó mostrándose condescendiente tanto en la pintura como en el perímetro. Así las cosas, el Almansa no tardó en superar la renta psicológica de los 10 puntos para situarse con 11 a su favor (22-33).

Cáceres Dani Rodríguez (10), Vecvagars (14), Jarumbauskas (11), Isiani (8) y Olaizola (6) -cinco inicial- Lafuente (9), Bercy (9), Juan Santos (2) y Ndiaye (2). 71 - 86 Almansa Sergi Costa (15), Bobby Harris (5), Mads Bonde (5), Jaime Fernández (2) y Robinson Idehen (21) -cinco inicial- Bivià (8), Mateo Díaz (11), Menéndez (6), Martínez (7) y Morgan (6). Marcador: 14-19, 36-42 (descanso), 53-71 y 71-86 (final).

Árbitros: Albacete Chamón, Gómez Luque y Arresa Quintero. Eliminaron a Julen Olaizola, del Cáceres, por cinco faltas personales.

Incidencias: Alrededor de 800 espectadores en el Multiusos. Antes del encuentro, la plataforma Salvemos la Montaña realizó una concentración en las inmediaciones del pabellón para mostrar su disconformidad con el patrocinio de la empresa de la mina, Extremadura New Energies.

Cuando peor lo pasaba el Cáceres, que llegó a ir perdiendo por 13 puntos en estos compases, Vecvagars y Jarumbauskas, los anotadores naturales de la plantilla verdinegra, salieron al rescate del conjunto extremeño. Con un último empujón, el equipo del Multiusos supo capear el temporal para marcharse al descanso con una desventaja de seis puntos (36-42) tras un triple de Sergi Costa en el ocaso.

El descanso no vino bien a un Cáceres que en el tercer cuarto volvió a ver cómo el Almansa, sin demasiadas complicaciones, ponía nuevamente tierra de por medio, con un parcial de 2-12 en apenas dos minutos de juego. Obligado a remar contracorriente, Roberto Blanco tuvo que parar el partido para instruir a los suyos.

Ampliar Roberto Blanco. / JORGE REY

Robinson Idehen, por el Almansa, se hizo dueño y señor de la pintura ante un Cáceres falto de consistencia en el juego interior. Con el 38-56 en el marcador, sin visos de reacción por parte de los locales y sin revulsivos a la vista, el Multiusos quedó prácticamente mudo en lo que al sonido ambiental se refiere.

La casi nula capacidad de los verdinegros para romper los sistemas de su oponente hizo que el partido quedase ya prácticamente visto para sentencia al término de un tercer cuarto que finalizó con el 53-71.

«No hemos sido capaces de entrar en ningún momento en ritmo competitivo» Roberto Blanco Entrenador del Cáceres

«Hemos sido indolentes en defensa. Una caricatura de lo que todos queremos ser» Roberto Blanco Entrenador del Cáceres

Poca más historia que contar hubo en un último cuarto en el que el Almansa se limitó a contemporizar el juego, a la vez que consiguió mantener su jugosa renta para no pasar apuros durante los últimos minutos. Al final, el 71-86 definitivo fue fiel reflejo del partido realizado por unos y otros. Noche aciaga para un Cáceres que tendrá que mejorar en varios frentes.