¿Qué ha pasado este domingo, 7 de diciembre, en Extremadura?
Los jugadores del Sagrado Corazón celebran el triunfo en el derbi ante el Moraleja. SAGRADO CÁCERES CB
Tercera FEB

El Sagrado Corazón se lleva el derbi ante el Moraleja

El equipo cacereño suma su quinta victoria consecutiva y se afianza en la sexta plaza

J. R. NEGRO

Moraleja

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:47

Comenta

El Lithium Iberia Sagrado Corazón se llevó el derbi extremeño de la jornada ante el Hache Publicidad Moraleja por 92-71 y se afianza en la sexta plaza. Los cacereños encadenan su quinta victoria consecutiva y se sitúa en el grupo de perseguidores del cuarteto de cabeza.

Comenzó el partido con el electrónico muy igualado por parte de los dos equipos, pero el equipo cacereño conseguía distanciarse al final del primer cuarto por un parcial de 23-16 con la aportación de los puntos de Sánchez y Parra.

En e segundo cuarto, el Hache Publicidad Moraleja no salió enchufado y la diferencia de once puntos se fue ampliando con un 27-16, pero el cuadro visitante reducía diferencias lo que obligó a pedir un tiempo muerto al técnico local. El Sagrado reaccionó para ampliar su ventaja a veinte puntos de nuevo con los puntos de Kalle, Cisse y Perry con un 40-20 a 3.26 para llegar al descanso. Al descanso se llegaba con un parcial parecido al primero de 23-15 y 46-31 en el marcador.

Después del paso por vestuarios, continuó la misma tónica con el equipo moralejano queriéndose acercar y los locales que no se dejaban. Así, el Lithium Iberia Sagrado se decidió a cerrar el partido y la victoria, ampliando la máxima diferencia hasta los veintidós puntos con un 70-48 a 1.59 para finalizar este tercer cuarto, que terminó con un 72-53 (parcial 26-22).

El Hache Publicidad Moraleja seguía sin lograr recortar distancias en el último cuarto y se mantenía la diferencia cercana a los veinte puntos, finalizando el partido con un 92-71 (parcial 20-18).

El Lithium Iberian Sagrado Corazón mantiene su progresión tras enlazar su quinta victoria consecutiva y posicionarse entre el grupo que va a la caza de los cuatro colíderes. El Hache Publicidad Moraleja, por su parte, con esta derrota sigue en la parte baja de la clasificación. Los moralejanos tienen una despedida de año con dos derbis seguidos en su pista ante el San Antonio Cáceres el 13 de diciembre y el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad el 20 de diciembre.

Los jugadores mas valorados del Lithium Iberia Sagrado fueron Perry II con 21 puntos, 4 triples, 3 rebotes y 19 de valoración, además de Sánchez con 12 puntos, 2 triples, 2 rebotes y 10 de valoración. Y en el Hache Publicidad Moraleja destacaron Fernández con 18 puntos, 2 triples, 1 rebotes y 22 de valoración, y Froufe con 18 puntos, 1 triples, 8 rebotes y 26 de valoración.

