Nueva oportunidad de alcanzar el playoff

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afronta este lunes una nueva oportunidad para volver a situarse en la zona de playoff. Tras la dolorosa derrota ... encajada el pasado sábado en Sevilla (70-67), en un encuentro que se decidió en la prórroga y que dejó al conjunto cacereño con la sensación de haber dejado escapar una victoria que tuvo cerca, el equipo de Jesús Sánchez quiere reaccionar de inmediato ante su afición. El partido, correspondiente a la octava jornada y aplazado en su día por las ventanas FIBA, se disputará en el Pabellón Multiusos a partir de las 19.00 horas.

Con un balance de cinco victorias y cuatro derrotas en nueve partidos, el Al-Qázeres podría escalar hasta la sexta posición de la tabla en caso de sumar un nuevo triunfo. Confían en ello, ya que las cacereñas han mostrado una línea ascendente en las últimas semanas, con un rendimiento coral en el que destacan la consistencia de Inés Tavares, la mejora de Lucía Méndez y la aportación interior de Victoria Gauna y Josephine Filipe. Pese a la ausencia continuada de Raquel Laneiro, que sigue recuperándose de una lesión muscular, el equipo ha competido de forma notable, como demostró en Sevilla pese al desenlace adverso.

Enfrente estará el Santfeliuenc, colista de la categoría y uno de los equipos más modestos de la competición. Las catalanas atraviesan un momento crítico: acumulan siete derrotas consecutivas y solo han logrado una victoria en lo que va de liga, con un registro de 1-9 que las obliga a reaccionar cuanto antes si no quieren quedar descolgadas antes del ecuador del campeonato. Aun así, cuentan con jugadoras de nivel contrastado que exigen máxima atención: la alemana Emilia Tembrock, la francesa Aicha Meite, la estadounidense Ashtynne Marotte o la veterana maliense Adama Coulibaly aportan experiencia y capacidad anotadora, aunque el conjunto no ha encontrado regularidad ni equilibrio defensivo.

Para el Al-Qázeres, el encuentro se presenta como una ocasión idónea para reforzar su candidatura a los puestos altos, recuperar sensaciones tras el golpe de Sevilla.