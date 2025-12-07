HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 7 de diciembre, en Extremadura?
Josephine Filipe defiende a María Recio en el partido del sábado del Al-Qázeres ante el Cajasol Sevilla. BALONCESATO SEVILLA FEMENINO
Liga Femenina Challenge

Nueva oportunidad de alcanzar el playoff

El Al-Qázeres recibe al colista de la liga en un partido aplazado en su día a causa de las ventanas FIBA

R. H.

Cáceres

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:50

Comenta

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afronta este lunes una nueva oportunidad para volver a situarse en la zona de playoff. Tras la dolorosa derrota ... encajada el pasado sábado en Sevilla (70-67), en un encuentro que se decidió en la prórroga y que dejó al conjunto cacereño con la sensación de haber dejado escapar una victoria que tuvo cerca, el equipo de Jesús Sánchez quiere reaccionar de inmediato ante su afición. El partido, correspondiente a la octava jornada y aplazado en su día por las ventanas FIBA, se disputará en el Pabellón Multiusos a partir de las 19.00 horas.

