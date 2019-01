Ñete Bohigas y 'su' Cáceres se la juegan ante Canoe El futuro del Cáceres, y especialmente de Bohigas, en el aire. :: A. M. Tanto el técnico verdinegro como el equipo afrontarán un duelo con demasiada necesidad de victoria MARÍA CORRAL CÁCERES. Viernes, 11 enero 2019, 08:56

En el Cáceres Patrimonio de la Humanidad se la juegan. Bien lo saben desde la propia entidad y se torna urgente lograr una victoria que calme las aguas. Esa tranquilidad buscada podría llegar hoy ante el Real Canoe (Muliusos, 21.00 horas), un equipo recién ascendido que se ha convertido en una de las revelaciones de la categoría.

Pensamientos negativos y desconfianza, fuera. Al menos esa será la premisa con la que el conjunto de Ñete Bohigas afrontará un partido cuanto menos vital para su futuro al frente del Cáceres y también para el propio equipo. «Como si no oyese absolutamente nada. Para mí lo principal es mi club y todo lo tangencial no me afecta, no pierdo ni un segundo en pensar en ello. No vale de nada ser pesimista. Todo lo que no sea positividad, lo abandono. Lo que sea no estar con el equipo o ir contra mí, lo aparto. Lo que me reste, lo desprecio», fueron las tajantes declaraciones de un técnico que no pierde la fe en que su equipo resurgirá de las cenizas. «Vamos a muerte, todos a una, y vamos a salir del descenso como ya hemos hecho otras veces», añadió.

EL DATO 357 Es la valoración total de Tyson Pérez (Real Canoe), el jugador con mejor promedio de toda la categoría.

Un factor que invita al optimismo es la última vez que Cáceres y Real Canoe se vieron las caras. Fue el pasado mes de septiembre, cuando en plena pretemporada disputaron un encuentro amistoso en la cancha del cuadro madrileño. El duelo se saldó con victoria extremeña (70-77) gracias a la remontada que los de Ñete Bohigas desplegaron en el último cuarto. Con un demoledor parcial, los verdinegros pudieron sellar un triunfo que ahora toman como precedente.

Y eso que a la cita el Real Canoe llega en un momento de forma mejor al de los cacereños. Con un balance de siete victorias y nueve derrotas, este recién ascendido a LEB Oro ha conseguido afianzarse en mitad de tabla. En una cómoda decimosegunda posición, el conjunto de la capital se ha convertido en una de las sensaciones del grupo.

Especialmente en la figura de su jugador más destacado. El dominicano Tyson Pérez es el baloncestista mejor valorado de la liga (357 puntos) gracias a su promedio de 18,1 puntos en 32 minutos por partido. Aunque sus números no se quedan ahí. También encabeza otro ranking: el de máximo reboteador con 160 rebotes (10,7 por encuentro). Sin ir más lejos, en el choque del pasado fin de semana contra el Bilbao, donde su equipo sucumbió por 64-81, el ala-pívot obtuvo 30 de valoración a raíz de sumar 21 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias, lo que le adjudicó un puesto en el quinteto ideal de la jornada 16.

Sin Andy Mazurczak, que volvió a entrar en la enfermería la semana pasada, el Cáceres tendrá que frenar al ciclón dominicano con una contundente defensa si no quiere salir de nuevo vapuleado en su propia cancha. Y, si a esto se le añade la presión de que cada partido va adquiriendo una importancia vital para el futuro del equipo, los verdinegros deberán sacar todas sus bazas disponibles para redirigir su camino hacia la salvación.

El técnico verdinegro se encuentra en la cuerda floja y su futuro está en el aire.