El Miralvalle soluciona en la prórroga una increíble pájara

El Miralvalle sumó este domingo una sufrida pero valiosísima victoria ante el Granada (76-67) en un partido en el que el conjunto placentino volvió ... a demostrar que, en casa, es un bloque sólido. Con este triunfo, se coloca con un balance de 4-6, a tres partidos de la zona de playoff, y refuerza la sensación de que, cuando el equipo se conecta, su techo aún está por verse.

Pero para lograrlo hubo que sufrir, y mucho. El Miralvalle controló el encuentro durante más de treinta minutos, con una defensa intensa, un ataque eléctrico y una eficacia coral que dejó al Granada sin respuesta. Desde el 18-11 del primer cuarto hasta el 42-27 del descanso, el conjunto placentino dominó con solvencia, alimentado además por la baja por lesión de una de las referentes nazaríes, Laura Fernández.

HIERROS DÍAZ MIRALVALLE PLASENCIA Marta Pérez (11), Victoria Michel (4), Pauline Laurenson (14), Sydney Brown (12), Cristina Lázaro (17) -cinco inicial-, Lucía Navas (9), Guada Cuesta (9) y Abigail Zurita. 76 - 67 EL PLANTEL GRANADA MÁS BALONCESTO Carmen Villanueva (13), María Sánchez (12), Laura Fernández, María Díaz (5), Odeth Betancourt (17) -cinco inicial-, Daria Ryzinska (4), Rosa Revueltas (9), Odett Schlegl (2), María del Mar García (3) y Thioro Sene (2). PARCIALES 18-11, 42-27, 58-42 y 63-63.

ÁRBITROS Sucaina Hamed y Alberto Martín.

INCIDENCIAS Pabellón Ciudad de Plasencia.

Tras un amago de reacción visitante en el tercer periodo, el Miralvalle volvió a estirarse hasta un 60-47 que parecía sentenciar el choque a falta de seis minutos. Sin embargo, una doble técnica prácticamente consecutiva a Marta Pérez, auténtica directora de juego local hasta entonces, lo cambió todo. Su eliminación desconcertó al equipo y el Granada, sin hacer un gran baloncesto, aprovechó la desconexión placentina para igualar el marcador a 63 y forzar una prórroga que heló al pabellón.

Las bajas de María Romero y Ana Fernández, que redujeron la rotación al mínimo, terminaron pesando en ese tramo final. Incluso tuvo que entrar en pista la cadete Abigail Zurita tras la quinta de Guada Cuesta, en un cierre en el que también se echó en falta antes la entrada de Lucía Navas para recuperar el timón perdido.

Sin embargo, cuando la tensión era máxima, el Miralvalle resurgió. En el tiempo extra recuperó las ideas, la calma y la intensidad. Pauline Laurenson, con acciones decisivas, y Cristina Lázaro, sólida atrás, lideraron un parcial definitivo que espantó los fantasmas y permitió a las placentinas sellar la victoria.