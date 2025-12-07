HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 7 de diciembre, en Extremadura?
Victoria Michel pelea con la canadiense Odett Schlegl. J. C. R.
Liga Femenina 2

El Miralvalle soluciona en la prórroga una increíble pájara

La eliminación de Marta Pérez por doble técnica desquició al equipo cuando ganaba por 13 puntos a seis minutos para el final

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:51

Comenta

El Miralvalle sumó este domingo una sufrida pero valiosísima victoria ante el Granada (76-67) en un partido en el que el conjunto placentino volvió ... a demostrar que, en casa, es un bloque sólido. Con este triunfo, se coloca con un balance de 4-6, a tres partidos de la zona de playoff, y refuerza la sensación de que, cuando el equipo se conecta, su techo aún está por verse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

