El Cáceres encara el final de su preparación a la espera de un pívot

J. CEPEDA Cáceres Martes, 27 de septiembre 2022, 19:07 Comenta Compartir

Aún con la plantilla incompleta y a la espera de la llegada de un pívot, el Cáceres afronta la recta final de la pretemporada con la disputa del XXIX Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad en el horizonte. Una cita que tendrá lugar el viernes a las 20:00 horas en el Multiusos y que fue presentada este martes en el consistorio cacereño.

El equipo de Roberto Blanco tendrá como rival al Algeciras, un conjunto a priori puntero en LEB Plata y frente al cual la escuadra verdinegra realizará sus últimos ajustes antes de entrar en competición el 7 de octubre en el Multiusos frente al Almansa, en la que será la primera jornada de la liga regular.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, así como el presidente de la entidad, José Manuel Sánchez, fueron los encargados de presentar la XXIX edición de un trofeo que ya cuenta con cierto poso histórico en el deporte de la ciudad.

A juicio del edil cacereño, el Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad «se ha convertido en tradición y en una referencia en estas fechas. Para nuestra ciudad sigue siendo el club referente deportivo. Queremos seguir referenciado nuestra ciudad como ciudad de baloncesto y vamos a intentar seguir apoyando». Del mismo modo, Andrés Licerán deseó éxitos deportivos al equipo de Roberto Blanco tras la buena campaña realizada la pasada temporada: «Vimos de nuevo cómo la ciudad vibró con el baloncesto», celebró.

Por su parte, el mandatario del Cáceres agradeció la implicación de las administraciones públicas para la viabilidad del proyecto, a la vez que alabó la predisposición de aquellos empresarios que colaboran con el club. Asimismo, mostró confianza en la imagen que el equipo pueda dar durante este próximo ejercicio: «En este trofeo, clásico ya en la ciudad, se podrán ver los avances en la preparación del equipo. Pedimos el apoyo a la ciudad porque vamos a ver este año un buen equipo; peleón y guerrillero».

Cabe destacar que, para el partido de este viernes frente al Algeciras, los abonados del Cáceres accederán gratis, así como los niños de hasta diez años. La entrada general tendrá un precio de cinco euros.

Respecto a la confección de la plantilla, el presidente del Cáceres reconoció que desde los despachos aún se trabaja en la llegada de un pívot que pueda satisfacer las exigencias deportivas y, del mismo modo, se ajuste a las posibilidades económicas de un club cuyo presupuesto continuará siendo uno de los más bajos de toda la categoría: «El puesto de cinco es un puesto caro. Estamos peleando para traer a un jugador que tenga las garantías suficientes. Esperamos que esta semana, o como mucho la otra, esté ya», dijo.

En lo estrictamente deportivo, el Cáceres está durante estos días pendiente de la evolución de Simas Jarumbauskas, que este pasado domingo no viajó junto al resto de sus compañeros hasta Portugal para enfrentarse al Eléctrico FC debido a unas molestias físicas. No obstante, desde el Cáceres recalcan que la situación no reviste gravedad alguna, por lo que previsiblemente el jugador lituano, uno de los mayores artilleros durante la pretemporada, podrá estar a disposición del cuerpo técnico para el partido del viernes en el Multiusos. Está por ver si para entonces el Cáceres habrá podido rubricar o no la contratación del jugador interior de referencia que aún falta por llegar al equipo para cerrar la plantilla.