El Al-Qázeres se ahoga en la orilla

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura sufrió su cuarta derrota de la temporada en la Liga Femenina Challenge al perder en la prórroga en su ... visita al ascendido Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino (70-67) en el primero de los dos encuentros que disputará en 48 horas, ya que el lunes recibirá al CB Santfeliuenc en un partido recuperado de la octava jornada. Los 17 puntos de Ramos no impidieron que la contienda se fuera al tiempo extra, en el que los errores de las visitantes fueron determinantes.

El conjunto hispalense comenzó imponiendo su mayor tamaño en la pintura, con ocho puntos de Gassama y otros ocho de Elliott al descanso. Sumaron ocho rebotes ofensivos entre las dos en el choque. Atrás colapsó la ofensiva del cuadro cacereño, alternando defensas muy compactas individuales con otras zonales que derivaron en un parcial inicial de 10-3, lo que obligó a Jesús Sánchez a solicitar el primer tiempo muerto de la tarde tras un contraataque de Recio.

Un triple de Gauna, una suspensión de Méndez a la media vuelta y nueve tantos de Ramos en el primer período permitieron respirar al conjunto cacereño coincidiendo con la segunda falta de Anitua, que abandonó la cancha (13-12, min. 8).

Cinco puntos de Fontela adelantaron por segunda vez al Al-Qázeres en el encuentro y Méndez encadenó ocho tantos en la primera mitad. Sus tiros de media distancia, así como los de Ramos, junto a los cuatro triples en doce intentos de la escuadra cacereña permitieron compensar el daño realizado por Elliott y Ríos, con otros seis puntos, cerca del aro.

CAJASOL BALONCESTO SEVILLA Morales (5), Recio (13), Anitua (5), Elliott (16) y Gassama (14) –quinteto inicial–, Arfinengo, Nuria Sánchez (2), Ríos (6), Vendrell, Marta Martínez (3) y Satorre (6). 70 - 67 ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA Carmen Suárez (2), Ramos (17), Filipe (11), Nerea Liste (4) y Gauna (11) –quinteto inicial–, Fontela (10), Alonso, Prieto (4) y Méndez (8). PARCIALES 15-17, 17-17 (32-34), 11-8 (43-42), 15-16 (58-58) y 12-9 (70-67).

ÁRBITROS Carlos Betanzos García (andaluz) e Ibarra Mendoza (canario). Eliminaron por cinco faltas a las jugadoras locales Anitua (min. 39) y Arfinengo (min. 42) y a las visitantes Nerea Liste (min. 42), Gauna (min. 45) y Ramos (min. 45).

INCIDENCIAS Palacio Municipal de Deportes San Pablo, 330 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de la madre de la jugadora local Satorre.

Las pupilas de Edu Pérez elevaron las líneas de presión con el ingreso en la pista de Satorre en el segundo cuarto. El dominio del rebote, doce locales por ocho visitantes, permitió al Cajasol empatar el segundo parcial una vez que el equipo cacereño alcanzó su velocidad de crucero.

El ritmo y el acierto de los dos equipos se redujo tras el intermedio. La defensa en zona 2-3 propuesta por Jesús Sánchez dificultó las anotaciones cerca de su aro. La tensión se hizo patente con una falta técnica sancionada a Edu Pérez. Arfinengo, Gassama, Ramos y Gauna sumaron respectivamente su cuarta falta personal, lo que impidió defensas muy intensas de muchas protagonistas. Ríos cayó lesionada en la rodilla tras un choque con su compañera Elliott y no pudo volver a jugar. La igualdad no abandonó el resultado hasta el tiempo extra (46-46, min. 33).

Filipe sumó el 55-58 a 24 segundos del final del tiempo reglamentario, pero un triple de Recio condenó al choque a disputar una prórroga que no pudo evitar un lanzamiento de tres puntos de Ramos que no encontró el aro.

Cuatro puntos de Gauna fueron respondidos por otros cuatro de Elliott para comenzar el tiempo extra y una sucesión de errores incomprensibles de Ramos y Fontela facilitaron un contraataque de Satorre y un tiro libre de la placentina Morales, que salió del cuadro cacereño la pasada campaña para unirse al Hierros Díaz Extremadura Miralvalle con mucha polémica, situó el 70-67 en el tanteo con solo una posesión por disputar. Filipe lanzó dos triples, pero no entraron y la victoria se quedó en Sevilla.