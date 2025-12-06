HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?
Nerea Liste presiona a Melissa Elliott. BALONCESTO SEVILLA FEMENINO
Liga Femenina Challenge

El Al-Qázeres se ahoga en la orilla

El equipo de Jesús Sánchez fuerza la prórroga ante Cajasol Sevilla, pero acaba sentenciado por la placentina y ex Morales

Ito Carmona

Sevilla

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:35

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura sufrió su cuarta derrota de la temporada en la Liga Femenina Challenge al perder en la prórroga en su ... visita al ascendido Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino (70-67) en el primero de los dos encuentros que disputará en 48 horas, ya que el lunes recibirá al CB Santfeliuenc en un partido recuperado de la octava jornada. Los 17 puntos de Ramos no impidieron que la contienda se fuera al tiempo extra, en el que los errores de las visitantes fueron determinantes.

