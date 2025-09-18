Silvia Alonso compara en La Revuelta una de sus primeras series con «un western extremeño» La actriz ha confesado que aún le da vergüenza verse en sus primeras series, pero que guarda un gran cariño por ellas

Judit Molina Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:03 Comenta Compartir

La actriz Silvia Alonso ha recordado con humor su primera gran serie de televisión, Tierra de Lobos, definiéndola como «una especie de western en Extremadura«. Fue durante su visita este miércoles al programa La Revuelta, que presenta David Broncano en TVE, donde acudió junto a Megan Montaner y Félix Gómez para presentar su nuevo proyecto, La Caza: Irati, disponible en Movistar+.

Durante la entrevista, los tres actores charlaron con David Broncano sobre la nueva serie que fueron a presentar. En un momento de la conversación, Broncano confesó entre risas que «he recibido fuertes presiones para verla y las presiones han surtido efecto«, refiriéndose a su pareja, Silvia Alonso.

«Yo no obligo a nadie, eh. A mí me da vergüenza ver mis cosas, como para obligar a alguien a que las vea a mi lado. Pero la has visto, te has enganchado y me estabas todo el rato pidiendo el siguiente«, respondió la actriz entre risas. El presentador terminó reconociendo que «la serie está 'muy guapa'», felicitando a los tres protagonistas.

La conversación derivó después hacia los inicios de sus trayectorias. Cuando Broncano les preguntó si han vuelto a ver alguna de las series que hicieron al principio de sus carreras. Silvia Alonso fue tajante y respondió con un «Jamás» rotundo. Aunque matizó que «lo paso mal viéndome, pero si las acabo viendo. Hay que verlas. Pero hombre, no las primeras...«. Fue entonces cuando mencionó la serie Tierra de Lobos, emitida entre 2010 y 2014 y actualmente disponible en Netflix. »Fue la primera serie que hice, y cada vez que veo algo digo: 'Ay no, Dios mío'«, explicaba.

Las tramas de las series españolas de los 2000 eran oro puro. Éramos felices y no lo sabíamos. #LaRevuelta pic.twitter.com/gXsGCaWOAS — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 17, 2025

La mención a extremadura llegó cuando Broncano le dijo que le contase de qué iba la serie. «Bueno, pues eso era maravilloso. Era una especie de western en Extremadura, se suponía«, explicó la actriz. El presentador no dudó en reaccionar: »Joder, western extremeño, ya me gusta, eh«. Alonso, entre risas, zanjó la conversación lanzándole una propuesta: »¿La quieres ver? ¿Quieres que la veamos?«.