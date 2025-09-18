HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Silvia Alonso en 'La Revuelta'. Captura @LaRevuelta_TVE

Silvia Alonso compara en La Revuelta una de sus primeras series con «un western extremeño»

La actriz ha confesado que aún le da vergüenza verse en sus primeras series, pero que guarda un gran cariño por ellas

Judit Molina

Judit Molina

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:03

La actriz Silvia Alonso ha recordado con humor su primera gran serie de televisión, Tierra de Lobos, definiéndola como «una especie de western en Extremadura«. Fue durante su visita este miércoles al programa La Revuelta, que presenta David Broncano en TVE, donde acudió junto a Megan Montaner y Félix Gómez para presentar su nuevo proyecto, La Caza: Irati, disponible en Movistar+.

Durante la entrevista, los tres actores charlaron con David Broncano sobre la nueva serie que fueron a presentar. En un momento de la conversación, Broncano confesó entre risas que «he recibido fuertes presiones para verla y las presiones han surtido efecto«, refiriéndose a su pareja, Silvia Alonso.

«Yo no obligo a nadie, eh. A mí me da vergüenza ver mis cosas, como para obligar a alguien a que las vea a mi lado. Pero la has visto, te has enganchado y me estabas todo el rato pidiendo el siguiente«, respondió la actriz entre risas. El presentador terminó reconociendo que «la serie está 'muy guapa'», felicitando a los tres protagonistas.

La conversación derivó después hacia los inicios de sus trayectorias. Cuando Broncano les preguntó si han vuelto a ver alguna de las series que hicieron al principio de sus carreras. Silvia Alonso fue tajante y respondió con un «Jamás» rotundo. Aunque matizó que «lo paso mal viéndome, pero si las acabo viendo. Hay que verlas. Pero hombre, no las primeras...«. Fue entonces cuando mencionó la serie Tierra de Lobos, emitida entre 2010 y 2014 y actualmente disponible en Netflix. »Fue la primera serie que hice, y cada vez que veo algo digo: 'Ay no, Dios mío'«, explicaba.

La mención a extremadura llegó cuando Broncano le dijo que le contase de qué iba la serie. «Bueno, pues eso era maravilloso. Era una especie de western en Extremadura, se suponía«, explicó la actriz. El presentador no dudó en reaccionar: »Joder, western extremeño, ya me gusta, eh«. Alonso, entre risas, zanjó la conversación lanzándole una propuesta: »¿La quieres ver? ¿Quieres que la veamos?«.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
  2. 2

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  3. 3 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  4. 4

    «Es muy doloroso saber que los comentarios humillantes los ha escrito una compañera del partido, estoy muy mal»
  5. 5

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  6. 6 Salen a subasta por 150 euros vehículos de alta gama incautados a narcos
  7. 7 Intervenidas tres plantaciones de marihuana con varios kilos de cogollos en la provincia de Cáceres
  8. 8 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos
  9. 9 Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres
  10. 10 Se busca a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Silvia Alonso compara en La Revuelta una de sus primeras series con «un western extremeño»

Silvia Alonso compara en La Revuelta una de sus primeras series con «un western extremeño»