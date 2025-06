Una vecina de un pueblo de Badajoz protagoniza un divertido momento en 'La Revuelta' con David Broncano

Judit Molina Jueves, 12 de junio 2025, 10:09 Comenta Compartir

Anoche, durante la emisión del programa de La Revuelta que presenta David Broncano en TVE, una espectadora del público fue invitada a subir al escenario, protagonizando uno de los momentazos de la noche. Se trata de María Villanueva Fernández, natural de Hernán Cortés, una entidad local menor del municipio de Don Benito, en la provincia de Badajoz.

Como es habitual al inicio del programa, el colaborador Sergio Bezos selecciona a alguien del público con alguna historia interesante que contar. En esta ocasión, la elegida fue María, quien subió al escenario para charlar durante varios minutos con el presentador, improvisando una pequeña y divertida entrevista en el momento.

«Tenía muchas ganas de venir a verte», comenzó diciendo con una gran sonrisa mientras entregaba a Broncano unas perrunillas, dulce típico de algunos pueblos extremeños, pero en este caso eran de Pasarón de la Vera. «¿Puedo probarlas ya?», preguntó el presentador entre risas, dando pie a continuar con conversación.

María contó que había trabajado toda su vida en el campo con su madre, que se casó a los 27 años y que ahora vive sola con su perra. Broncano, tirando de su característico humor, le preguntó si estaba buscando pareja, a lo que ella respondió con contundencia: «No, yo ya no quiero pareja, con una que he tenido tengo bastante». Su desparpajo y sinceridad provocaron risas y una gran ovación entre el público.

La conversación continuó con una anécdota reciente que contó María. Y es que había ido a ver a El Arrebato en Medellín, Badajoz, que no en Colombia, como pensó Broncano en un primer momento. El cantante incluso bajó del escenario para darle un beso. «Me dio mucha alegría», recordó María.

«Estás conociendo a todos los famosos, María», le dijo Broncano, a lo que ella respondió con una frase que resume su actitud ante la vida. «Pues sí, a mi no me da vergüenza, eso es lo que no tengo, pero educación por supuesto que sí».

Hemos tenido que llegar a junio para presenciar la mejor entrevista de la temporada.



Antes de volver de nuevo a su asiento, María lanzó un mensaje al público y a su tierra. «Mando un saludo a todos los extremeños, a la gente de Hernán Cortés, y al resto de españoles, y por supuesto a los que están aquí hoy de público, que están muy alegres todos», dijo entre aplausos.

El vídeo del momento, compartido en redes sociales por el propio programa, ya acumula más de 100.000 visualizaciones y numerosos comentarios de cariño hacia María. Entre los mensajes más destacados se pueden leer frases como: «Por momentos como este, merece la pena tener un programa como este», «Lo hicimos, lo logramos, conseguimos atraer a nuestras yayas!!!», o «La mejor entrevista sólo podía ser con una extremeña».