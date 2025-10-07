La repesca vuelve a poner acento extremeño a 'MasterChef Celebrity 10' Entre los expulsados del programa que se jugaban su regreso se encontraban los extremeños Jorge Luengo y Soraya Arnelas

La sexta entrega de 'MasterChef Celebrity 10' volvió a poner a prueba el talento y la estrategia de los concursantes regalando a los espectadores una auténtica montaña rusa de emociones, y es que mientras David Amor, Torito, Alejo Sauras y Miguel Torres se jugaron su continuidad en una noche llena de tensión, sorpresas y giros inesperados, un expulsado de la edición volvía a ponerse el delantal tras la repesca.

La noche arrancaba con la visita de Flo y Boris Izaguirre para conducir (y amenizar) una primera prueba por parejas de lo más original: un tragabolas humano. Los aspirantes debían atrapar bolas que luego se convertían en ingredientes. Valeria Ros se enfrentó a Mariló Montero por el codiciado pin de la inmunidad infiel… ¡y lo logró! Pero no fue el único pin en juego. Tras el primer cocinado, los tres mejores, Valeria, Juanjo y Torito, se enfrentaron a una nueva prueba para ganar el pin dorado, el que nadie puede arrebatar. Lo que nadie esperaba era la aparición de Gabriela, ganadora de MasterChef 13, que se sumó al reto y elevó aún más la tensión.

La repostería se convirtió en protagonista y Torito, Juanjo y Valeria lo dieron todo para intentar superar a Gabriela. Sin embargo, solo Juanjo logró acercarse, gracias a su creativa versión de la tarta de San Marcos.

Extremadura en 'MasterChef Celebrity 10'

Pero el sabor extremeño llegó en el ecuador del programa. Los exconcursantes volvieron a las famosas cocinas de 'MasterChef' para enfrentarse a una prueba que pondría en juego su repesca, y lo hicieron sumándose a la prueba por equipos. Los aspirantes viajaron a Madrid para celebrar el 30º aniversario de Acción Contra el Hambre en un cocinado solidario, donde también participaron los exaspirantes de la edición.

Fue el turno del regreso de Necko, Soraya, Charo, Valeria Vegas, Jorge Luengo y Masi volvían a las cocinas con el objetivo de recuperar el delantal blanco.

Masi y Soraya destacaron por encima del resto, pero solo una de las dos podría recuperar la condición de aspirante con pleno derecho. ¡Y fue Soraya! Su remolacha con salsa de caviar convenció a los jueces y la cantante vuelve a MasterChef Celebrity 10 tras su polémica salida en el segundo programa.

Tras escuchar su nombre como la elegida para volver al programa, Soraya no pudo evitar emocionarse y dedicar su victoria a su padre, «no sé si mucha gente lo sabe pero le dio un infarto la semana pasada y han sido días muy duros, gracias a Dios está bien, pero él fue el que me pidió que lo diera todo y no me viniera abajo, así que con ese empuje me quedo», confesaba entre lágrimas, «yo por él hoy me iba a dejar las uñas, y cuando me propongo algo, lo consigo».

Esto supone el regreso de un trocito de nuestra tierra al programa, que perdía a los dos extremeños de la edición (Jorge Luengo y Soraya) hace unas semanas.

En cuanto al expulasado, David Amor tuvo que decir 'adiós' definitivamente a las cocinas de 'MasterChef 10'.