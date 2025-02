TVE reflexionará «profundamente» sobre 'MasterChef' tras el suicidio de Verónica Forqué «Creo que todo lo que he hecho en mi carrera académica ha sido ético, he cumplido la legalidad al cien por cien», asegura el presidente de RTVE tras las informaciones que apuntan que podría haber incurrido en una violación de la ley de incompatibilidades

Iker Cortés Madrid Lunes, 20 de diciembre 2021, 19:56 | Actualizado 20:04h. Comenta Compartir

«Vemos 'MasterChef' no como un 'reality' sino como un concurso de habilidades. A veces los matices entre uno y otro son discutibles y yo creo que moralmente tenemos que discutirlos. Creo que es importante que, de ahora en adelante, tengamos todos estos valores muy presentes, que la audiencia no sea el único razonamiento». Con estas palabras, el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, respondía ayer en la sesión de control parlamentario a la polémica en torno al suicidio de la actriz Verónica Forqué tras su paso por el concurso. «El razonamiento esencial es que cada persona que ve RTVE aprenda más, tenga más valores y se comprometa más con su entorno», continuó. «Desde RTVE reflexionaremos profundamente sobre este tema», dijo. Pérez Tornero recordó que la programación de RTVE se alteró «para rendir homenaje a esa figura del cine español. Lanzamos una película de ella, introdujimos debates en 'Días de cine' y en el 24 horas y todo para manifestar nuestro profundo respeto como persona y como actriz».

«Todo lo que he hecho en mi carrera académica ha sido ético»

Pero había otro asunto que coleaba en la comparecencia del presidente de RTVE y que estaba relacionado con diversas informaciones que diarios como 'El Mundo' o 'El País' han ido poniendo sobre la mesa en las últimas semanas. Tornero negó haber incurrido en una violación de la ley de incompatibilidades entre el ejercicio de la actividad económica privada y el desempeño de ciertos cargos de responsabilidad en la universidad pública, tal y como han señalado estos medios. «Creo que todo lo que he hecho en mi carrera académica ha sido ético, he cumplido la legalidad al cien por cien», dijo. «Nunca, ninguna empresa participada por mí ha facturado nada a la Universidad Autónoma». Subrayó también que la institución educativa «nunca» ha subcontratado a ninguna empresa participada por él ni ha participado en ningún proyecto financiado por la UE en el que haya intervenido una empresa participada por él, «ni directa ni indirectamente».

Quiso también defender la universidad pública. «Los directores -explicó- de investigación de una universidad pública no decidimos con quién se contrata nada. Un grupo de investigación es un grupo que asocia investigadores a título voluntario y eventualmente para ganar o perder concursos de investigación y en eso no tenemos ninguna decisión. Todas las compras que se hacen en la Universidad Autónoma de Barcelona están colegiadas centralmente y no intervenimos para nada. Es imposible y muy improbale que un director de un departamento, un profesor o un director de investigación decida nada. Por tanto, he cumplido siempre con la ley y creo que mi comportamiento no se debe entender como un ánimo de lucro. Ahora la universidad acepta las startup y la emprendeduría y en ese sentido fundé mi empresa. Les aseguro que es ético, legal y compatible con mi función. Cumpliré con todo el rigor y con todo el escrupulo con los procedimientos de transparencia«, concluyó.