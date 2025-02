Comenta Compartir

La tele ya no se ve como antes, aunque cada vez se le parece más. La llegada de las plataformas y la aparición de otros ... canales de entretenimiento, como Twitch o TikTok, había modificado nuestros hábitos e incluso la forma en que se producían algunos contenidos. Nos hemos acostumbrado a no ver la televisión en familia. La multiplicación de pantallas permite que diferentes personas en una misma casa consuman productos diferentes. También se acabó lo de tener que esperar hasta una hora determinada (normalmente tardía) para ver un programa. Nada de esto prevé volver. Al menos de momento. Porque otros cambios que había traído la nueva era ya se están desterrando. Por ejemplo, la ausencia de publicidad, de la que interrumpe. Ya sabemos todos que Netflix o Disney la han incluido en algunas tarifas. Y otras no tardarán en hacerlo.

Lo del atracón tampoco se aprecia como antes. Cada vez más canales deciden fraccionar sus entregas en lugar de ofrecer todos los episodios juntos para que cada cual los consuma como quiera. Sin ir más lejos Movistar lo está haciendo con 'La Mesías', lo último de los Javis, que ya lleva tres capítulos emitidos y faltan aún cuatro. El objetivo es alargar la conversación social y tratar de ampliar la permanencia de usuarios. También han regresado formatos que asociábamos con épocas pretéritas. Vuelven tal cual aunque en escaparates diferentes. 'Operación Triunfo' desembarca en unas semanas en Prime y lo hará de forma tradicional, con gala semanal y resumen diario. 'Sálvame' anuncia su llegada a Netflix en forma de docuserie, aunque los mandamases planean una versión en directo como la que hacían en Telecinco. Y TheGrefg ha resucitado 'Un, dos, tres'. Más vale que lo hubiese dejado donde estaba. Para determinados proyectos se necesita mucha escuela.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Televisión

Disney

Netflix

Movistar

Telecinco