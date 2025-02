Cancelados

Malos tiempos en televisión para la calma, el reposo, el análisis. Las cadenas, contagiadas por las prisas que imperan en las redes sociales, en el consumo de contenidos y en nuestras vidas en general, cada vez tienen menos paciencia con los programas que estrenan. Atrás ... quedaron los tiempos en que los programadores confiaban en sus productos y les dejaban que fueran tomando forma poco a poco para que encontrasen su identidad y atrajesen público. Espacios míticos como 'Crónicas Marcianas' o '¿Quién quiere ser millonario?', por citar dos, comenzaron su andadura televisiva con resultados pobres, pero la constancia de los canales dio resultados y ambos se convirtieron en buques insignia en sus franjas.

Ahora nadie se acuerda de aquellos casos o puede que se confíe menos en los que se emite. Si no no se entiende que algunos proyectos caigan en apenas dos semanas. Esto es lo que ha durado, por ejemplo, la gran apuesta de TVE para sus tardes esta temporada, 'La plaza', magacín presentado por Jordi González. La tele pública ha decidido eliminarlo de la parrilla y traer de vuelta 'El comodín', que había sido cancelado aunque no gozaba de mala salud. Telecinco aguantó poco más con 'Cuentos chinos' de Jorge Javier Vázquez. Era la primera vez en años que Mediaset intentaba hacer frente a 'El Hormiguero'. Supongo que serían conscientes de que no era un rival fácil de batir, pero apenas le han dado tiempo para que se convirtiese en una alternativa sólida a Pablo Motos.

A la primera de cambio lo han suprimido para volver a los resúmenes de 'Gran Hermano', que tampoco están funcionando bien. Quizá el problema no sea la prisa con la que se cancelan proyectos sino la escasa esperanza con la que algunos nacen. Parecen condenados desde que se anuncian.