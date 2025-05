Melody logra a la segunda el pase a Eurovisión

J. Moreno Benidorm Sábado, 1 de febrero 2025 | Actualizado 02/02/2025 00:43h. Comenta Compartir

Melody se ha convertido en la ganadora de la quinta edición del Benidorm Fest al llevarse el micrófono de bronce que le otorga el pase directo al Festival de Eurovisión, que se celebra el próximo mes de mayo en la ciudad suiza de Basilea. La vencedora se decidió con el 50% del voto del jurado profesional y la otra mitad a través del televoto y las votaciones gratuitas a través de RTVE Play.

Sin embargo, las votaciones quedaron prácticamente igualadas hasta el final de la gala. Melody venció con un total de 150 puntos gracias al voto del público (80 puntos). El jurado, en cambio, otorgó su máxima puntuación a J Kbello (70) por delante de la que será la próxima representante eurovisiva. «No hay nada que me llene más el corazón de alegría que haber visto que todos ustedes estáis conmigo», decía la artista minutos después dirigiéndose al público y a los espectadores.

En su segunda oportunidad para ir a Eurovisión -ya lo intentó en el año 2009 con el grupo de baile Los Vivancos y empató en la final, pero Soraya venció en el televoto -, Melody prometió una actuación que iba a ser «la bomba» y así ha sido. Con 'Esa diva', con la que quiere reivindicar la fuerza del feminismo, la artista sevillana hizo gala de su poderío sobre las tablas con una actuación que empezó desde las alturas del Palau. «Mi tema tiene un mensaje muy profundo porque todos somos divas de alguna forma. No habla de la típica diva sino de una madre que madruga o de una artista sin cartel. Vengo a promover el arte y la música», dijo recientemente. Una propuesta de «más es más», donde no escatimó en esfuerzos, y en la que no faltaron pirotecnia, acrobacias y agudos que parecían imposibles ante el furor del público presente.

La trayectoria de Melody se inició con tan solo 10 años, cuando alcanzó el número uno de las listas de éxito en más de 15 países y vendió más de un millón de copias con la mítica canción 'El baile del gorila, el 'hit' del verano de 2001. Incluso llegó a estar nominada con un Grammy Latino gracias a su debut con el álbum 'De pata negra'.

Ampliar Melody, con el Micrófono de Bronce. Rtve

La noche arrancó en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm con la actuación de Nebulossa, con el 'Zorra' que el pasado año llevaron al festival. Y después ya vino una de las actuaciones más rítmicas de la edición: 'Uh nana', de la mallorquina Daniela Blasco que, a sus 19 años, se ha convertido en una de las bailarinas más populares en redes sociales. Solo en TikTok reúne a más de 2,1 millones de seguidores. La música también es otra de sus grandes pasiones. Sobre el escenario defendió un 'show' que desató la locura entre el público, con una coreografía rodeada por un imponente cuerpo de baile, en la que no faltaron fuego, juego de luces y un vestuario llamativo estilo 'flow 2000'. Quedó la sexta con 71 puntos.

En segunda posición actuó una de las sorpresas de la primera semifinal. Kuve disputó el puesto de ganadora con 'Loca xti', una canción que habla del amor universal y de la «conexión especial» con las personas que más queremos. Apareció sobre una plataforma para después reencarnarse en una «nueva Venus», sobre un escenario en un ambiente blanco y celestial, en el que cerró la actuación con un abrazo junto a sus bailarines. La cantante y compositora murciana, cuyo nombre es Maryan Frutos, se quedó a las puertas de participar en la anterior edición del Benidorm Fest. Quedó quita con 96 puntos.

Otra de las sorpresas de las galas clasificatorias fue Mawot, que llegó a la final de este sábado aupado principalmente por el voto del jurado profesional. Quedó el último con 58 puntos. Nació en Castellón en 1973 y, tras intentarlo en el anterior Festival de la Canción de Benidorm, decidió retirarse de los escenarios para centrarse en la producción musical. Llegó al Benidorm Fest con 'Raggio di sole', un tema que mezcla el español con el italiano y que le lleva al viaje hacia ese «niño interior» que quiere sanar sus huellas emocionales. Al Palau salió con un original vestuario vanguardista y rodeado de su propia galaxia y una estructura central que recuerda una nave espacial, en la que el sol y la luna se fusionaron en los visuales para recrear un eclipse.

Después fue el turno de Lachispa, una gaditana de 24 años nacida en Chiclana de la Frontera que saltó a la televisión en el programa 'Menuda noche' de Juan y Medio en Canal Sur. En el Benidorm Fest apostó por 'Hartita de llorar', una canción profundamente personal que aborda la depresión y ansiedad que, según contó, sufrió. Combina el flamenco y 'folclore' con toques de 'trap'; una fusión de géneros que se trasladó al escenario con una puesta en escena muy simbólica, donde apareció rodeada de espejos que reflejaban sus miedos e inseguridades. A diferencia de su actuación en la semifinal, en este caso Lachispa bordó su actuación. Pese a ello, quedó cuarta, con 98 puntos.

En quinta posición salió Mel Ömana como una auténtica diva al escenario, ataviada con un vestuario inspirado en una reina del siglo XVI. Arrancó con un inició más melancólico que después giró hacia un tono más atrevido, bajo un sensual baile que diseñó el coreógrafo Josh Huerta, bailarín de 'SloMo' con Chanel. Hizo una actuación estupenda que la llevó al tercer puesto, con 117 puntos.

J Kbello, Diana Blasco y Lachispa. RTVE

Del sur también llegó J Kbello con 'VIP', un tema que combina ritmos afro-funk carioca con pinceladas de electrónica, creando una mezcla llena de ritmo, sensualidad y energía. Sin duda, uno de sus fuertes fue la propuesta que llevó al Benidorm Fest, en la que entrometió al espectador en una atmósfera nocturna llena de energía para transportarle a una discoteca donde surge una instantánea historia de amor. Todo ello acompañado por un grupo de bailarines y un juego de sensualidad y miradas a cámara para conquistar al público. El cantante fue uno de los participantes más populares de 'Cover Night', el 'talent show' que presentó Ruth Lorenzo en La 1. Acarició el triunfo pero se quedó a las puertas con la segunda posición y 134 puntos.

La propuesta más íntima de la noche salió en la penúltima posición. Lucas Bun se colocó en la final al lograr también el beneplácito del jurado profesional y llevó al Benidorm Fest la canción 'Te escribo en el cielo', dedicada a su madre fallecida. Apareció en el escenario con dos instrumentos y una puesta en escena que, según desvelaron, está inspirada en las óperas dirigidas por Robert Wilson, donde el minimalismo y la elegancia destacan. Fue séptimo, con 70 puntos.