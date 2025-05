Melody, J Kbello, Mel Ömana y Mawot pasan a la final del Benidorm Fest

Iker Cortés Madrid Jueves, 30 de enero 2025 | Actualizado 31/01/2025 01:48h. Comenta Compartir

Melody, J Kbello, Mel Ömana y Mawot son los otros cuatro artistas que pasan a la final del Benidorm Fest, que se celebra este sábado. Los cuatro tendrán que verse las caras con Kuve, Lachispa, Daniela Blasco y Lucas Bun, que pasaron el corte el pasado martes. Solo uno de los ocho logrará el preciado Micrófono de Bronce, que llevará al afortunado a representar a España en la próxima edición de Eurovisión.

Con menos fallos técnicos y una actuación de Chenoa espectacular. Así se puso en marcha la segunda semifinal de esta cuarta edición del Benidorm Fest, en el que la maquinaria, sobre todo en lo que respecta a las presentadoras -Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand- parecía estar bastante más engrasada; no así el nivel de las actuaciones que volvió a destacar por su pobreza en lo vocal, quien sabe si por los nervios. De hecho, fueron las actuaciones de las invitadas -la ya mentada de Chenoa, con un medley de tres de sus canciones; la de Isabel Aaiún, con su 'Potra Salvaje' y la de Ruth Lorenzo con 'Dirty Love', un adelanto de su primer disco de rock- algunas de las más brillantes de la noche.

El guion volvió a repetirse en relación al martes pasado. Tanto el jurado como el público -el voto de ambos vale el 50% de los puntos- habían coincidido en tres de los cuatro nombres que finalmente pasan a la final. A saber, Melody, J Kbello y Mel Ömana. Sin embargo, para el último de los candidatos los espectadores optaron por DeTeresa y su 'La pena', mientras que los expertos escogieron a Mawot con 'Raggio Di Sole'. Finalmente, la decisión de estos ocho profesionales; cuatro nacionales y cuatro internacionales, se impuso a la del público. Además de DeTeresa, quedaron fuera henry semler, Carla Frigo y Celine Van Heel.

Fue precisamente Mel Ömana la primera en subirse al escenario del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm con 'I'm A Queen'. A la canaria le ha acompañado la música desde que se subió con trece años por primera vez al escenario. El tema, con toques de funk, bolero y rap, sirvió para demostrar la versatilidad vocal de la artista, que demostró una energía y una garra muy peculiares. Entregada y de voz exquisita -no desentonó nada-, pasaba de la dulzura al falsete y acababa gamberra, rompiendo la voz en una actuación muy urbana. Mereció el pase.

Se defendió también con soltura, aunque su canción era bastante menos exigente, J Kbello. El gaditano quería en 'V.I.P.' cantar sobre ese instante en el que uno entra en una discoteca, ve a una persona y siente un flechazo. «Quiero hacer disfrutar a la gente y que piensen que pueden conseguirlo», decía. Dicho y hecho. J Kbello convirtió el escenario en una pista de baile para esta canción de pop urbano que interpretó junto a cinco bailarines.

Mel Ömana, Mawot y J Kbello. EFE / EP / EFE

Desde luego la puesta en escena de DeTeresa era la más original y cómica. La madrileña venía con 'La pena', una fusión de copla, pasodoble y pop con toques contemporáneos que vistió con los colores de la bandera española, un toro y tangas. La canción, decía entre risas en el vídeo de presentación, representa «un momento de hasta aquí, de no puedo más, porque la pena que me dejan los tíos cuando se van es más estable que la relación». ¿El problema? La artista apenas dio una nota en una canción, todo hay que decirlo, muy complicada. Sorprendentemente, el público estaba a tope.

El jurado optó en este caso por Mawot y su italodisco setentero y ochentero. De Castellón, el artista hizo sus pinitos hace décadas y luego se pasó a la producción musical. «Estar en el certamen significa reencontrarme conmigo mismo, hombre y artista», explicaba. Salió al escenario con 'Raggio Di Sole', un tema cantado en castellano e italiano. Según apuntó, la canción expresa el deseo del niño interior que proyecta sus deseos y espera que se cumplan. Se la dedicaba, además a su hijo. La puesta en escena, con un toque alienígena, le venía muy bien a un tema pegadizo, en el que el artista demostró una gran voz que parecía un poco más débil cuando tenía que afrontar los registros más graves. Un pase a la final merecido.

La fuerza de Melody

Pero sin duda la gran actuación de la noche fue la de Melody con 'Esa diva'. No es la primera vez que la artista, que comenzó en 2001 cuando tan solo tenía 10 años con 'El baile del gorila', peleaba por representar a España en Eurovisión -lo intentó en 2009-. «Mi presentación al Benidorm Fest es un regalo no solo para mí, sino para el público que me sigue», señalaba. 'Esa diva' «es un canto a todas las personas porque todas podemos ser divas. Es un canto a la igualdad», apuntaba. La actuación fue memorable, llena de energía y fuerza. Melody iniciaba el directo suspendida a varios metros de altura sobre un columpio, después se tumbaba sobre el escenario y finalmente arrancaba a bailar de forma feroz. La voz era perfecta, pese a la complejidad de la canción, y todo parecía ir de maravilla. Pero de pronto la música paró -parecía un fallo técnico-. Fueron un par de segundos. Lo retomaron como unos profesionales, pero Melody se ha reservado una nota agudísima hacia el final de la canción a la que este jueves no pudo llegar. Pese a todo, una actuación sobresaliente.

Ampliar DeTeresa. Efe

En cambio de Celine Van Heel, henry semler (sí, en minúsculas) o Carla Frigo poco se puede decir. Bueno, si se permite un chiste, la actuación de Carla Frigo pretendía ser erótica y de alto voltaje, pero la canción más que calientes nos dejó helados.

Será pues este sábado cuando sepamos que solista nos representa en Eurovisión entre Melody, J Kbello, Mel Ömana, Kuve, Lachispa, Daniela Blasco y Lucas Bun. Ese sábado, tras la elección del vencedor, se conocerán las puntuaciones que han recibido todos los concursantes.