Jorge Javier abre su diario en Telecinco: «Reivindico los programas de autor»

J. Moreno Lunes, 29 de julio 2024, 00:04 Comenta Compartir

Dice Jorge Javier Vázquez (Badalona, 54 años) que en la vida no se pueden hacer planes. Tras el abrupto final del efímero 'Cuentos chinos', el programa que Telecinco enfrentó a 'El hormiguero' de Pablo Motos con escaso éxito, el presentador catalán frenó su omnipresencia televisiva y se quedó en casa durante una larga temporada. Aprovechó para viajar y plantearse su futuro laboral. Sin apariciones en la pequeña pantalla, muchos creían que su porvenir estaba fuera de Mediaset. El grupo de comunicación había cambiado e intentó apostar por una televisión más familiar en la que los contenidos y las caras que recordaban a 'Sálvame' no tenían hueco. Pero Jorge Javier era mucho más que el dueño de aquel cortijo que ocupó la franja vespertina durante catorce años.

Después de dos exitosas ediciones consecutivas de 'Supervivientes', que el presentador volvió a conducir con maestría y el respaldo de la audiencia, Jorge Javier regresa a las tardes. «Estaba en casa sin trabajar. Me tomaba el café después de comer, me entraba la modorra de la hora de la siesta y decía: madre mía, a mí no me pillan en otra. ¿Cómo he podido hacerlo durante catorce años? Pero la vida viene a sorprendente para bien. Era como volver a casa y así lo vivo», reveló Vázquez a un día de su regreso a la sobremesa de Telecinco. Lo hará con 'El diario de Jorge', un 'talk show' producido por Boomerang TV (la misma compañía que ya se encargó de 'El diario de Patricia' en Antena 3), que se emitirá de lunes a viernes, entre las 16:00 y 17:30 horas, en la principal cadena de Mediaset. El objetivo principal de la nueva apuesta será el de aupar unas audiencias en mínimos desde la cancelación de 'Sálvame', además de intentar ayudar a Ana Rosa Quintana a mejorar los datos de 'TardeAR'.

Un regreso al trabajo diario que Jorge Javier espera con ilusión. «Llega en un momento de mi carrera en el que parecía que no habría sorpresas. Y cuando me los propusieron dije: '¿De verdad?'», afirmó el catalán quien, no obstante, temió las semejanzas con el formato que condujo Patricia Gaztañaga, un programa que marcó a una generación pero del que ya pasaron más de veinte años desde su estreno. «El reto es enfrentarnos a cómo contar las historias y creo que el equipo ha descubierto la manera de sorprender al espectador», subrayó el presentador. Porque las historias de la vida, según explicó Jorge Javier citando el libro 'La dama de blanco', de Wilkie Collins, se pueden contar a través de los ojos de diferentes personajes: «Cuando crees que tienes la historia, hay un punto de vista que desmonta lo que te han contado. Creo que 'El diario' es un poco 'La dama de blanco'. Una historia puede ser entendida y vista desde diversos puntos».

Realidad social

En su anterior etapa, el formato de Antena 3 tuvo momentos cómicos que todos recordamos a día de hoy pero también otros polémicos propios de la televisión de la época. Sin embargo, Jorge Javier recalcó que su diario se adapta a la realidad social de 2024: «La tele es el medio que mejor se ajusta a lo que sucede con la realidad. En corazón incluso hacíamos cosas que ahora no se podrían hacer. Cualquier paso que se ha dado en la sociedad, la televisión lo ha recogido al instante», reiteró, para después mostrarse tajante con que su diario no contará con colaboradores famosos. «Reivindico la televisión del presentador, del autor. He trabajado con los mejores colaboradores y me gusta ahora enfrentarme solo. Por eso este programa me provoca tanta ilusión y ganas de empezar, porque es enfrentarme a algo nuevo, que es lo que te produce emoción. Es un reto absoluto al que estoy entregado», defendió el también escritor, que acaba de renovar su contrato de larga duración con Mediaset hasta 2027.

Desde Mediaset adelantan que habrá historias divertidas, tiernas, curiosas o emotivas, «pero todas con un denominador común: no dejarán indiferente a nadie». Para ello, el grupo ha preparado un plató integrado por un 'set' principal y diferentes espacios alternativos para abordar historias en paralelo.

Habrá un 'botón del pánico' para puntualizar, contrastar o confrontar el testimonio que contarán los protagonistas a Jorge Javier. Los viernes, el último día de la semana, estarán dedicados al amor, donde el presentador ejercerá de 'celestino' para encontrar pareja.

Temas

Televisión

Telecinco

Mediaset