El 95% de los internautas usa ya la televisión conectada

El 95% de los internautas utiliza ya la televisión conectada, lo que significa que un total de 32,7 millones de personas visualiza contenidos en sus televisores a través de internet. Es el dato que revela el informe realizado por IAB Spain bajo el título 'Estudio de Televisión Conectada 2024', que aprecia un crecimiento de cinco puntos porcentuales con respecto al pasado año, un aumento liderado por hombres y jóvenes de 16 a 24 años, aunque los que hagan «el uso más intensivo» de la televisión conectada son los de 25 a 34 años.

Según apuntaba esta mañana durante su presentación la directora de Operaciones en IAB Spain, Belén Acebes, el informe busca dimensionar el mercado y ver cómo va evolucionando año a año, así como conocer qué tipo de consumo realizan los usuarios y las diferencias de perfiles para darlo a conocer a la industria. Parte, para ello, de una descripción en la que no siempre hay consenso acerca de qué es la televisión conectada. «Son los contenidos audiovisuales a los que se accede a través de internet ya sea mediante una 'smart' TV o un televisor conectado a la red a través de un ordenador, una consola u otro tipo de dispositivos. Es, en definitiva, el contenido que veo en el televisor grande», matiza Acebes.

Elaborada en torno a encuestas online en marzo de este mismo año y entre una muestra de 1.500 internautas de 16 a 75 años, el documento traza un perfil del usuario de la televisión conectada, que es básicamente el mismo que el del internauta, sin grandes diferencias en género (el 51% de los usuarios son hombres y el 49% mujeres) y en el que los 'boomers' de 45 a 54 años representan el 23% de los usuarios.

Pero también indaga en cómo los usuarios consumen los contenidos de la televisión conectada. Así, el dispositivo por excelencia es la 'smart TV', que ha crecido del 61% del pasado año al 75% en 2024 -es curioso, pero aunque el 85% de los internautas tienen una 'smart TV', un 10% no la conecta a internet-. A las 'smart TV' le siguen las llamadas 'set up boxes', dispositivos tipo Chromecast o Fire TV que permiten la conexión a servicios de vídeo bajo demanda, que han crecido del 26% de 2023 al 34% este mismo año, y posteriormente los móviles (del 15% al 29%), el ordenador portátil (19%), y el PC de sobremesa, las consolas y las tabletas, cada una de las tres con un 15%.

El estudio destaca que el mercado seguirá creciendo pues el 64% de las personas que aún no tienen 'smart TV' (15%) planean comprar una en los siguientes doce meses. ¿Las razones? Un 56% de los usuarios hace hincapié en la calidad de la imagen, un 49%, en el tamaño de la pantalla, y un 48% también tiene en cuenta la posibilidad de acceder a servicios tipo Netflix o contenidos de internet. Además, quienes a pesar de tener televisión conectada no han dado el paso para usarla, aseguran en el 42% de los casos que es porque aún no se han acostumbrado a navegar por televisión y en el 17%, por falta de tiempo.

Hábitos de consumo

La mayoría de las personas que ve la televisión conectada lo hace en compañía de su pareja (53%), familia (41%) o solos (36%) y, como el pasado año aunque en un grado aún mayor, el cine y las series extranjeras siguen siendo los contenidos más consumidos, con un 75% y un 60%, respectivamente. Sin embargo, si el pasado año los usuarios aseguraban que los informativos estaban en tercera posición en el ránking, este año las series nacionales escalan hasta el mismo lugar (54%), seguidos por los deportes (50%) y los informativos (46%). Además, la media de tipos de contenidos ha crecido del 4,4 al 5,1, «o sea que vemos más tipos de contenidos», señala Acebes.

El estudio también aprecia que el consumo de televisión conectada ha aumentado de 132 a 156 minutos diarios. La mayoría de los encuestados declaran ver diariamente la televisión conectada de 1 a 3 horas, sin embargo aumentan las franjas de quienes la ven de 3 a 5 horas (de un 19 a un 24%) y de quienes la ven más de cinco horas (de 3 al 8%). Quienes más minutos consumen son los jóvenes de 25 a 34 años y los mayores de 55 a 75 años, ambos con 166 minutos promedio. Además, la noche, entre las 21:00 y las 23:00 horas, con un 78% de los usuarios, sigue siendo el momento en el que más personas consumen los contenidos de la televisión conectada. Dos de cada tres personas usan otros dispositivos mientras ven televisión conectada, siendo en el 92% de los casos el teléfono móvil el que aporta esa segunda pantalla.

Preguntados por las plataformas que utilizan, en el número uno de este ranking se sitúa Netflix (57%), seguido por Prime Video (55%), YouTube (53%), Disney+ (32%), HBO (26%), Movistar Plus+ (24%) y RTVE Play (20%). Además, el estudio señala que el montante promedio que los usuarios están dispuestos a gastarse por cada servicio de suscripción ha aumentado de 3,8 euros en 2023 a 7,2 euros en 2024. La mayoría de encuestados estarían dispuestos a pagar entre 3 a 14 euros por cada suscripción. Así un 25% se gastaría de 3 a 6 euros al mes por servicio, otro 25% de 6 a 9 euros al mes, y un 21% de 9 a 14 euros al mes. Es más, quienes no estarían dispuestos a pagar por nada han descendido del 23 al 8% en un año. Finalmente, dos de cada tres usuarios estarían dispuestos a abaratar el coste de su servicio de 'streaming' cambio de publicidad.

