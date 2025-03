El espectacular regalo de Amaia a David Broncano

Iker Cortés Madrid Viernes, 20 de diciembre 2024, 11:35 | Actualizado 16:01h. Comenta Compartir

«Por cierto ahora que te he dado esto... Hoy no hemos hablado nada de regalos. ¿No tienes nada?», le preguntaba David Broncano a Amaia, que ayer acudió a 'La revuelta' a presentar su nuevo disco, 'Si abro los ojos no es real'. «Pues algo tengo, sí», le contestaba ella. «¿Que tienes?», insistía el humorista. «Tengo una cosa... mmm...», continuaba la cantante. Y entonces comenzaba a entonar la letra de 'Tengo un pensamiento', el single que apenas unas horas más tarde iba a estar ya en todas las plataformas.

«Tengo un pensamiento, que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir», cantaba, primero mirando al presentador y después directamente a cámara, adelantando que algo grande iba a suceder. Descendió entonces un micrófono del techo, que ella recogió con sus manos, y al escenario salieron dos tipos, uno con un teclado a la espalda, como si fuera una mochila, que se arrodilló para que el otro pudiera tocar sobre el mismo los primeros acordes de la canción.

La iluminación cambió por completo para arropar una canción que iba sumando instrumentos poco a poco, mientras la pamplonesa descendía por la escalerilla al patio de butacas, siempre con el objetivo de la cámara delante. Primero cuerdas, de los músicos que estaban sentados en la primera fila, después una flauta travesera, junto a la que Amaia se detuvo un instante, y finalmente, en el pasillo que dejan los asientos del teatro, dos filas de coristas que la cantante atravesó en una lluvia de pompas de jabón. La artista franqueaba las puertas del teatro y comenzaba a subir las escaleras rumbo a la calle, con un séquito de cantantes a sus espaldas.

En cada recoveco de la escalinata, astronautas, un alienígena y, en el croma verde que a menudo usa Jorge Ponce, el espacio infinito. La salida a la calle fue el clímax final. Allí le esperaba, además de decenas de personas, una suerte de charanga, con cuatro cajas redoblantes, dos trompetas, un trombón y un sousafón para acompañar a la cantante unos metros por la calle en los últimos versos de una canción que despedía subida al techo de una gran furgoneta de color marrón. Lógico, pues, que el plano saltara al de una grúa que daba una mejor perspectiva de lo que acontecía en la calle. Al finalizar el tema, se desplegaba una pancarta bajo una lluvia de confeti donde se podía leer 'Tengo un pensamiento: nuevo single', mientras Amaia daba vueltas y saltos de celebración.

Ampliar Amaia y David Broncano, ayer, en 'La revuelta'. RTVE

Fue una actuación impecable en el plano musical, que quedó reforzada con un brillante trabajo de realización y un ingenio desbordante, capaz de hacer magia con las cosas más sencillas y hasta un pelín cutres -ese micrófono descendiendo era la risa-. Hay que hacer una mención especial a ese esforzado cámara que acompañó a Amaia, casi siempre caminando de espaldas, en su salida hacia la calle.

Los números

Esta mañana, RTVE mandaba un comunicado donde explicaba que se habían necesitado tres días de ensayos para alumbrar este plano secuencia con 13 músicos, 24 coristas, 40 figurantes, 3 días de ensayo. La actuación musical de Amaia cantando al final del programa fue lo más visto de este jueves de 'La revuelta' con 11,1 millones de visualizaciones en redes sociales. Destacan los datos en Instagram, donde supera los 5,7 millones de visualizaciones. Además, el tuit de la actuación roza los 3 millones de impresiones, y 1,9 en TikTok.