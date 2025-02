J. Moreno Martes, 11 de julio 2023, 00:52 Comenta Compartir

La nueva temporada de 'Lazos de sangre' comienza esta noche en La 1 (22:35 horas) con un especial sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que contará con un invitado muy próximo al matrimonio. Al frente del debate se estrena Jordi González (Barcelona, 60 años), quien regresa a TVE después de más de un año apartado de la pequeña pantalla. Lo hace tras un cuarto de siglo ininterrumpido en Telecinco, donde presentó algunos de los programas con mayor éxito en la cadena.

-Tras un año sabático, ¿qué le ha convencido de 'Lazos de sangre' para volver a televisión?

-He pasado un año sabático, todo 2022, que hace mucho tiempo que me había ya planificado para descansar y decidir incluso si dejaba de trabajar. Para saber si tomaba fuerzas y seguía. Estuve ese año fuera de España y hace no demasiado tiempo me llamó la directora de Originales de TVE, Ana María Bordas, para ofrecerme 'Lazos de sangre'. Es un programa que tiene prestigio, que está muy bien hecho y no les costó mucho convencerme. Es un formato además que se aparta bastante de lo que he hecho en mi última etapa profesional. Me hizo ilusión.

-¿Era seguidor del programa anteriormente?

-Lo conocía y veía sus documentales. La biografía documentada de los personajes está muy bien hecha. Piensa, además, que ellos tienen acceso al archivo de esta casa, que son 60 años, con imágenes de todo el mundo y el programa está dedicado a personas o sagas familiares que forman parte de la memoria colectiva de España. Es un producto bueno, al que luego sigue un debate que voy a moderar yo lo mejor que pueda.

-Es el tercer presentador de 'Lazos de sangre', ¿qué cree que puede aportar al formato?

-Me voy a aportar a mí mismo. A mí no me han dicho, de verdad, ni la tele ni la productora, cómo tengo que hacerlo. Me han visto haciendo debates y supongo que confían en que sabré moderar. Cada uno tiene su estilo. A mí no me gusta mojarme cuando se está hablando de un personaje. Creo que el moderador no tiene que opinar.

-¿Qué personajes o sagas van a protagonizar esta temporada?

-Arrancamos esta noche, por razones obvias de actualidad, con Tamara Falcó y su saga familiar. En semanas próximas tendremos un programa con Massiel y con la propia cantante en plató; otro dedicado a Camarón de la Isla y a Mecano. El formato abre el abanico a personas conocidas en ámbitos de la música, el cine, la literatura, siempre y cuando sean de dominio público, que la gente conozca.

-¿Es de los que mira con añoranza los tiempos pasados?

-El pasado nos ha hecho a todos, pero yo no soy nostálgico. Cuando me cambio de coche no me despido del vehículo que he tenido durante los últimos tiempos. Me gusta cambiar y estar al día. Cuando sale un modelo nuevo de teléfono, prefiero ese al que tengo desde hace cinco años.

-Después de estar más de 25 años en Telecinco, regresa a TVE. ¿Cómo ha sido la vuelta a la tele en la que comenzó su carrera profesional?

-Yo empecé en TVE de Cataluña en 1985, en un programa de tarde que se llamaba 'La palmera', que tenía que durar tres meses y duró seis años. Luego pasó a la emisión nacional. Después me fui a TV3, Telemadrid, Antena 3… He estado en todas las cadenas menos en Canal Plus. Me hace gracia esta especie de parábola porque estoy ahora en TVE terminando mi carrera, porque ya tengo muchos años. Esta empresa ha cambiado muchísimo. Cuando comencé solo estaba TVE, emitiendo en analógico y con unas audiencias tremendas porque no había competencia.

-De aquellas audiencias millonarias, ahora cuesta llegar al 12% de cuota en un 'prime time'…

-En Estados Unidos, que es una referencia en televisión, sus programas de éxito están en torno al 8% por la fragmentación, la televisión a la carta y porque en las plataformas tienes muchas ofertas. Hace diez años, si no dabas un 25% te quitaban y tu programa se acababa. Ahora, con un 10% están encantados y es un éxito.

-En este año sabático, ¿ha echado de menos la televisión?

-A mí me gusta muchísimo mi trabajo, me lo paso superbien, pero tenía ganas de poner una pausa. No he echado de menos la tele, sinceramente. Ningún día tuve la sensación de vacío por no trabajar, todo lo contrario. Me estaba dando cuenta de que me apetecía más no trabajar que trabajar. En este tiempo me han ofrecido algún proyecto o un tipo de programa que ya no me apetecía. No me provocaba ilusión.

-Se marchó de Telecinco sin despedirse de su audiencia.

-El último programa que presenté en Telecinco fue el 26 de diciembre del año 2021. Y dije: «Bueno, ustedes y yo ya nos veremos dentro de un tiempo». No iba a despedirme tampoco porque es algo que haces con la gente que no vas a volver a ver. Y cuando terminé no estaba convencido de que no iba a volver a Telecinco. He estado fuera de Mediaset y han pasado muchas cosas, entre otras el cambio de dirección. Cuando he vuelto estaba receptivo a propuestas, ya fueran de Telecinco u otra cadena.

-¿Cómo ve la situación de su antigua cadena? ¿Qué le parecen los cambios de programación?

-Cambiar algo que funciona siempre es arriesgado. Pero si no arriesgas, te atascas y te anquilosas. Insisto, yo he estado fuera y no he vivido la evolución de mi exempresa. Sé que ha habido movimientos y cambios, pero honestamente no puedo valorarlos porque no los he seguido. Si las audiencias ahora no son óptimas, es precisamente porque están empezando con otra etapa y hasta que se consolidan los cambios pasa un tiempo.