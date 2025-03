Permítanme el titulo de la canción que lanzó a Julio Iglesias para esta columna, y no hablo de la actualidad política, que también, sino de ... la televisión, que es lo que toca. ¿Se acuerdan ustedes cuando Telecinco anunció, hace apenas cuatro meses, que se acababan los programas groseros y que su meta era convertirse en una cadena familiar? Bueno, pues ya pueden olvidarlo. Lo único que le funciona, y a medias, a Telecinco es 'Gran Hermano', así que a volver a las andadas, es decir, al pasado. Desengáñense, que el canal no mira por ustedes sino por la cuenta de resultados, o sea por la publicidad, y nada mejor que apostar con lo que saben que les ha funcionado muy bien en el pasado para llenar el canal de cortes publicitarios. La vida sigue igual.

La cadena ha desvelado en sus abundantes promos que reaparecerá 'Crónicas marcianas', ahora con un especial denominado 'el reencuentro', que regresan 'GH Dúo', 'Allá tú', 'La isla de las tentaciones' (que en realidad nunca se había ido)… Hay que disimular un poco, así que también avanzan alguna que otra novedad, como '¡De viernes!', 'Desnudos por la vida', 'Celebrity School' o 'A tu bola' que no hacen presagiar nada bueno. Incluso un especial Julio Iglesias. Aunque estas novedades son todas una incertidumbre, si no, recuerden como ha acabado la primera gran novedad de la temporada, 'Cuentos chinos'. ¿Alguien los echa de menos?

No les extrañe que en cualquier momento puedan reaparecer por la pantalla las Mamachicho, aquel símbolo del machismo más rancio de los primeros tiempos de Telecinco, cantando lo de «Mamá, Chicho me toca, me toca cada vez más. Mamá, Chicho me toca, me toca, me toca, ¡defiéndeme tú!». Como decía Julio, «la vida sigue igual… y lo sabes!»