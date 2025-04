'Habemus' reina

Tenemos nueva reina, en concreto reina de las mañanas y más en concreto reina de las mañanas televisivas: Silvia Intxaurrondo, ganado audiencia día a día. ... El pasado lunes 'La hora de la 1', el programa que dirige y presenta, fue líder de audiencia en su franja horaria, por encima de las que se consideraban reinas hasta entones. Y el martes resultó apasionante ¿Qué ocurrió el martes en 'La hora de la 1' se preguntarán ustedes, que no vieron el programa por dormir una hora más , aún no adaptados al cambio horario, o por deberes laborales? Pues una de esas entrevistas en las que Silvia destaca, sin interrumpir a los entrevistados pero siempre desmintiendo falsedades y poniéndolos en su sitio.

El martes el entrevistado fue Miguel Tellado, portavoz del PP. La entrevista iba bien hasta que el portavoz se lió con el cambio en la presidencia de RTVE. Y claro, se había metido en camisa de once varas, y más en la casa que presidía desde pocas horas antes Concepción Cascajosa. No fue Intxaurrondo quien sacó el tema, sino el copresentador, Marc Sala, que le preguntó por la no renovación del CGPJ, y el portavoz, intentando llevar la pelota a su terreno, saco el tema de la nueva presidenta de RTVE.

Intxaurrondo, tras un rifirrafe, intervino para apuntar el curriculum de la presidenta, votada también por los consejeros del PP. La cosa se iba calentando, y ya echaba chispas. Pero la directora y presentadora de 'La hora de la 1' no se achantaba, le dejaba hablar sin interrumpirle para desmentirle después lo que denominó como 'falacias'. El portavoz repetía su argumentario muy bien aprendido, sin responder a la periodista, que estaba dando una lección sobre su profesión. Silvia Intxaurrondo, a la que a partir del jueves 11 veremos también en La 2 con 'Geópolis', una reina con todo merecimiento.