HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Recomendaciones de libros para octubre M.D

Novedades editoriales

Octubre llega cargado de títulos para disfrutar de la literatura

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:48

Comenta

La Capitana

Susana Martín Gijón

Alfaguara, 2025. 440 páginas. Precio: 22,90 euros (10,44 eBook)

Una novela histórica ambientada en la ciudad de Granada tras la Reconquista. Sor Ana de Jesús, apodada «la capitana» por su mano ... firme, lucha por sacar adelante su convento cuando el cadáver de un hombre desfigurado aparece en el claustro de su monasterio, poniendo así en peligro la reputación de su orden. Sor Ana junto a su amigo fray Juan se convertirán en un dúo detectivesco que deberá investigar lo sucedido manteniendo la discreción. ¿Quién era y cómo ha llegado hasta ahí?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  2. 2 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  3. 3 Herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432
  4. 4 Fernando Palazuelo, promotor del Hilton de Cáceres, se casa este sábado en su hotel con la actriz peruana Micaela Belmont
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6

    Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe
  7. 7

    El nuevo puente de Alcántara se somete a sus pruebas de carga
  8. 8

    El PSOE pide recuperar el impuesto de patrimonio y rebajar los tipos medios del IRPF
  9. 9 Es oficial: el mejor pastel de nata está a solo dos horas de Badajoz
  10. 10 Despedida serena de un arquitecto discreto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Novedades editoriales

Novedades editoriales