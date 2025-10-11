Novedades editoriales

Una novela histórica ambientada en la ciudad de Granada tras la Reconquista. Sor Ana de Jesús, apodada «la capitana» por su mano ... firme, lucha por sacar adelante su convento cuando el cadáver de un hombre desfigurado aparece en el claustro de su monasterio, poniendo así en peligro la reputación de su orden. Sor Ana junto a su amigo fray Juan se convertirán en un dúo detectivesco que deberá investigar lo sucedido manteniendo la discreción. ¿Quién era y cómo ha llegado hasta ahí?

Clairmont Lesley Mcdowell Stefano, 2025. 384 páginas. Precio: 23 euros.

Una gran erupción volcánica ha provocado las peores tormentas que Europa ha visto en décadas, pero Percy y Mary Shelley han decidido visitar a Lord Byron en su villa junto al lago Lemán. No fue idea suya, sino que la hermanastra de Mary, Claire Clairmont, insistió para que así fuera. Claire, no buscaba una escapada veraniega sino que está embarazada de Byron y él no quiere tenerlo. Este viaje debería haberle dado todo lo que siempre soñó. Pero en cuestión de días, su vida estará acabada.

Todo vuelve a empezar Maria Sellas Palat Letras de Plata, 2025. 224 páginas. Precio: 16,83 euros (8,64 eBook)

Todo vuelve a empezar es una historia sobre ruptura, autodescubrimientos y los nuevos comienzos tras un desamor. Ambientada en los Alpes Marítimos, la protagonista, se pregunta cómo volver a empezar tras haber perdido su trabajo y con el corazón hecho trizas. Encargada de gestionar las reservas inexistentes de un hotel, pronto hará amigos que la ayudarán a sanar las heridas de su vida en Barcelona y a reencontrarse con sentimientos y sensaciones que creía olvidadas.

Florenzer Phil Melanson Stefano, 2025. 416 páginas. Precio: 21 euros (5,99 eBook)

Tres jóvenes ambiciosos reunidos en la Florencia del siglo XV por distintos motivos. Leonardo da Vinci, un bastardo de 12 años con el sueño de ser pintor; Francesco Salviati, despreciado por su piel oscura entrega su vida a la Iglesia Católica; y Lorenzo de' Medici, aún un muchacho que está destinado a convertirse en el banquero más rico e influyente del mundo. Cada uno de ellos alberga una ambición, pero cuando sus destinos se crucen, harán correr la sangre por las calles de la capital toscana.

Un río helado Ariel Lawhon Stefano, 2025. 512 páginas. Precio: 24,90 euros (5,69 eBook)

Martha Ballard es partera y curandera. Su diario es un registro de cada nacimiento, defunción y delito que transcurre en el pueblo, así como de muchos de los secretos de sus vecinos. Hace unos meses, Martha apuntó los detalles de una presunta violación cometida por dos de los hombres más respetados del pueblo; ahora han hallado el cuerpo de uno de ellos en el río. Sin embargo, cuando se declara que la muerte ha sido solo un accidente, ella se ve obligada a investigar el asesinato por su cuenta.

Pilar en sus cartas Pilar Pérez Rodríguez Azul Covalto, 2025. 164 páginas.

Este libro recoge las cartas al director que Pilar Pérez Rodríguez ha publicado en el diario HOY desde abril de 1992 a julio de 2023. Recibía esta publicación con ilusión desde niña, por lo que la escogió para comunicarse con sus conciudadanos. Antes de la expansión de las redes sociales las cartas al director representaban un medio para opinar sobre la actualidad. Pilar escribió sobre política, justicia, paz y amor, de una forma amena unas veces, firme, respetuosa y valiente siempre.

Las mujeres de Matisse Sophie Haydock Stefano, 2025. 384 páginas. Precio: 20 euros (5,99 eBook)

Esta es la historia de tres mujeres. La primera es una joven huérfana y refugiada que encuentra cobijo en el estudio de un famoso artista francés; la segunda es una esposa y madre que ha estado al lado de su marido durante casi cuarenta años; y la tercera es su hija, que se encuentra en medio del fuego cruzado entre su madre y su padre. Basada en una historia real, la obra da voz a las mujeres que ayudaron a modelar a uno de los artistas más reconocidos de Francia, Matisse.

La sombra: Memoria histórica de Zapatero Rosa Díez Plaza & Janes, 2025. 248 páginas. Precio: 21,75 euros (9,49 eBook)

Rosa Díez explica en este libro la alargada sombra que conecta el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el de Pedro Sánchez. En estas páginas, la antigua política del PSOE ofrece un afilado retrato de la trayectoria política de Zapatero a partir de su propia experiencia. Desde las claves menos conocidas del congreso en el que fue elegido secretario general, pasando por el bloqueo de acuerdos con el PP o las cesiones a ETA y al independentismo para perpetuarse en el poder.