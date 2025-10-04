Rui Fernandes y Diego Ventura, a hombros en la Feria Taurina de Zafra

Fernando Masedo Sábado, 4 de octubre 2025, 22:06 Comenta Compartir

Los rejonadores Rui Fernandes y Diego Ventura abrieron la puerta grande en Zafra tras cortar tres y cuatro orejas respectivamente en la primera corrida de las programadas dentro de las ferias taurinas de Zafra, en la cual el público asistente se divirtió con la gran doma de los caballos de los rejonadores. Sin embargo, hubo que lamentar un percance, la rotura de una pata por parte de un caballo de Leonardo Hernández y un fuerte golpe de Leonardo Hernández contra un burladero, aunque todo se quedó en un susto.

Asimismo, en la última pega realizada al sexto de la tarde, un forcado de Lisboa sufrió un fuerte golpe en la pega quedando inconsciente en el ruedo, aunque tras ser trasladado a la enfermería recuperó la conciencia y fue trasladado al hospital para una valoración radiológica.

Ficha técnica Primera corrida de la Feria Catalina de Zafra Se lidiaron seis toros de la ganadería portuguesa de Guiomar de Moura. Bien presentados y de buen juego en líneas generales.

Para los rejoneadores Rui Fernández, oreja y dos orejas; Diego Ventura dos orejas y dos orejas; y Leonardo Hernández silencio y silencio.

Plaza La plaza registró casi lleno. Actuaron los forcados de Moita y Lisboa.

El rejonador portugués Rui Fernandes cuajó una tarde completa en Zafra realizando un toreo en el que se dejó llevar mucho los toros hacia su caballo aunque muy seguro de su doma. En ambos toros clavó bien, aunque fuen en el segundo de su lote en el que le costó llegar al público por varios fallos a la hora de poner banderillas.

El rejoneador natural de Puebla del Río, Diego Venturo, volvió a mostrar en Zafra que ahora mismo es el número 1 de el rejoneo, cuajando dos faenas de mucha entrega y verdad y haciendo diabluras con los caballos. Destacó el segundo de su lote, con el caballo Quitasueños, con el que clavó tres banderillas al quiebro, en un espacio inverosímil entre el toro y el caballo. Mató bien en su primer toro y cortó dos orejas. En su segundo tuvo que entrar en dos ocasiones pero también fue premiado con las dos orejas.

Por último, el rejoneador extremeño Leonardo Hernández realizó un rejoneo muy campero. Logró clavar en lo alto y con buena ejecución, aunque en sus dos toros el mal uso del rejón de muerte le privó de cortar trofeos.

Este domingo continuará la feria con una corrida de toros en la que están anunciados Morante de la Puebla y Emilio de Justo, aunque este último no vendrá por su percance sufrido en Las Ventas. Todo apunta a que será sustituido por el torero extremeño Ginés Marín. Cerrará el cartel el diestro sevillano Juan Ortega.