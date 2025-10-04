Emilio de Justo da por finalizada la temporada tras fracturarse dos costillas en Las Ventas El diestro extremeño, que abrió la puerta grande tras volver de la enfermería, tiene fisuras en otras dos

El torero extremeño Emilio de Justo ha dado por finlizada la temporada en Europa tras la cogida que sufrió este viernes en el primer toro de la tarde en la plaza de toros de Las Ventas, de dónde salío a hombros por la Puerta Grande.

El diestro ha sido sometido en las últimas horas a una radiografía y un TAC que confirman las fracturas de la sexta y la séptima costilla izquierda, presentando una de ellas un leve desplazamiento; y fisuras de la octava y novena costilla izquierda.

«Por recomendación médica, Emilio de Justo se ve en la obligación de dar por finalizada la temporada 2025 en Europa, al no poder cumplir con los compromisos que tenía previstos en el mes de octubre», señala la empresa Tauroemoción que representa al extremeño.

«En los próximos días, comenzará la rehabilitación, con el objetivo y deseo de estar plenamente recuperado de cara al inicio de su temporada americana, que comenzará el 1 de noviembre en Tlaxcala (México)», continúa la nota de prensa.

Emilio de Justo, protagonizó este viernes en Madrid una de las tardes más importantes de su temporada. «Tras la paliza que le propinó el primer toro de la tarde, tuvo que pasar a la enfermería y, contra las indicaciones médicas, haciendo un esfuerzo titánico y gala de su entrega y compromiso con la afición madrileña, volvió al ruedo para culminar una actuación heroica y muy personal, logrando abrir por quinta vez la puerta grande de Las Ventas», destaca Tauroemoción.

