Morante recibe la bendición en el ruedo de la Plaza de Toros de Don Benito

La Plaza de Toros de Don Benito, escenario ayer en la corrida de toros que acogió la localidad con motivo del Día de Extremadura, presenció ... un momento que quedará para la historia para la tauromaquia, y que tuvo como protagonista al matador de toros sevillano Morante de la Puebla y al sacerdote y párroco de la localidad de Garlitos, Víctor Carrasco Muñoz, aficionado y que se quita el veneno toreando en algunas capeas que se celebran por las localidades de la comarca de La Siberia.

En el patio de cuadrillas antes de iniciarse la corrida el sacerdote, que acudió a ver el festejo con su sotana, tuvo el detalle de obsequiar al diestro de la Puebla del Río con un puro, el cual se lo fumó Morante en los momentos previos a iniciarse el paseíllo, pero eso fue un anécdota.

El pater tuvo el detalle de, al rejoneador Diego Ventura y a los matadores de toros Antonio Ferrera y Emilio de Justo, regalarle un estuche que incluía un rosario para que los pongan en la «capilla» que suelen montar en la habitación donde se visten«.

En el primer toro del lote de Morante de la Puebla no tuvo suerte y por lo tanto no pudo dar la vuelta al ruedo, pero en el segundo toro Morante formó un «lió» en una faena de tan solo 20 muletazos que llevó el delirio a las más de 5.000 almas que ayer motivaron que se colgará el cartel de «No hay billetes» por segunda vez en la historia del coso dombenitense, que lleva el nombre del que fuera alcalde de la localidad «Mariano Gallego»; la primera vez fue el día de inauguración de la plaza.

El diestro de la Puebla cortó dos orejas y en está ocasión el sacerdote, Victor Carrasco, sí tuvo la oportunidad de obsequiar a Morante con el rosario. El diestro le pidió que saliera al ruedo y «se vivió el momento que pasará a la historia y que pueden ver en la galería, al solicitar Morante al sacerdote que lo bendijera». Quién puede hacer esto, solo «Morante».