Secuencia de fotos del momento en el que el sacerdote Víctor Carrasco Muñoz bendice a Morante de la Puebla. ESTRELLA DOMEQUE

Morante recibe la bendición en el ruedo de la Plaza de Toros de Don Benito

El coso dombenitense colgó ayer el cartel de «No hay billetes»

Nandi Masedo

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:45

La Plaza de Toros de Don Benito, escenario ayer en la corrida de toros que acogió la localidad con motivo del Día de Extremadura, presenció ... un momento que quedará para la historia para la tauromaquia, y que tuvo como protagonista al matador de toros sevillano Morante de la Puebla y al sacerdote y párroco de la localidad de Garlitos, Víctor Carrasco Muñoz, aficionado y que se quita el veneno toreando en algunas capeas que se celebran por las localidades de la comarca de La Siberia.

