«Lo importante no es el currículum, sino a dónde puedo llegar»

Diego Antonio Espíritu Santo Ventura más conocido como Diego Ventura (Lisboa, 1982), es el rejoneador que más puertas grandes ha abierto en la plaza de ... toros de Las Ventas de Madrid. Desde muy pequeño supo que quería dedicarse al rejoneo, venía de familia taurina y su padre fue domador de cuadra de los hermanos Peralta, lo que le sirvió a Ventura para dar sus primeros pasos en el mundo del toro. A punto de cumplir 25 años de carrera, se encuentra en lo más alto del escalafón y el 3 de septiembre, con motivo de la feria de Mérida, protagonizará su único encierro de la temporada en el Cerro de San Albín.

–La única encerrona de esta temporada la hace en Mérida, ¿por qué elige la capital extremeña para hacerlo?

–No tenía intenciones de encerrarme este año con seis toros porque al año que viene celebro 25 años de carrera profesional y quiero celebrarlo con una encerrona, pero mi amigo José Luis Pereda se ha quedado al frente de la plaza de Mérida y fue quién me dio la idea y me convenció para ello. Me dejé convencer porque quiero el bien de la fiesta.

–¿Qué le convenció?

–José Luis Pereda me comentó que en los últimos años no se han hecho bien las cosas en esta plaza y quiere devolver a Mérida al lugar que merece dentro del mundo de la tauromaquia. Yo estoy comprometido con todo lo que sea el bien de la fiesta, me gusta aportar y por eso le dije que sí. Además, es un proyecto en el que Pereda está poniendo mucho cariño y no puedo decir que no a algo que se hace desde el cariño y que es bueno para el futuro de la tauromaquia.

–¿Qué hace especial o diferente una encerrona como la que prepara para el 3 de septiembre?

–No es lo mismo meterte a la plaza con seis toros, que con dos. En una encerrona no tienes descanso y necesitas mucho más entrenamiento a la hora de prepararla, más aún cuando es en plena temporada. No es solo tu preparación física, también hay que preparar a 20 caballos. Confirmé la asistencia en abril y al día siguiente ya estaba pensando y preparándome para Mérida.

–En lo que va de temporada ha hecho ya 27 paseíllos, ¿cómo está siendo la temporada?

–Está siendo una temporada increíble, de las más bonitas de mi vida, de las más importantes y la que me está haciendo más fuerte, porque se unió el handicap de llegar a Madrid o Sevilla y no poder torear ahí, pero resulta que, de 27 faenas, llevo 25 puertas grandes y tengo la suerte de estar en carteles que ayudan a motivarse.

–Entonces, ¿no estar en Madrid o Sevilla le ha hecho más fuerte?

–Tengo un estatus como figura que estoy obligado a defender en Madrid en Sevilla o donde vaya, y no estaban de acuerdo con pagar lo que se pide por mi trabajo. Mi afán por defender mi estatus como figura en Madrid no es por arrogancia sino por defender todo lo que yo mantengo, como una ganadería, las cuadras...podría tener a cinco personas trabajando pero tengo a 20.

–Habla de los costes de la ganadería y las cuadras, ¿está siendo un momento complicado para este sector y para el rejoneo con la subida de precios?

–Está siendo un momento muy perjudicial. Los gastos se han incrementado mucho, desde el gasoil hasta los cereales, y esto está siendo complicado para los rejoneadores A estos gastos hay que añadir los de la ganadería de bravo que yo mantengo para mi disfrute. Es lo que nos pasa a los que amamos la tauromaquia, que nos gastamos el dinero que ganamos jugándonos la vida para cuidar a estos animales, generar empleo y contribuir al ecosistema.

–Con más de 20 años de carrera, puertas grandes en las plazas más importantes, ¿qué le queda por conquistar?

–Desde que empecé nunca imaginé que iba a conseguir todo lo que tengo, con 25 años de carrera he sido el último rejoneador en cortar un rabo en Madrid, también he indultado un toro en México y eso es muy importante para mí. Nunca se me pasó por la cabeza llegar a esto. Cualquier figura siempre quiere más, no soy conformista, lo que quiero es superarme cada tarde y lo importante no es lo que tengo en el currículum, sino a donde puedo llegar.

–Habla del indulto en México como un hito de su carrera, ¿qué recuerda de aquella faena?

–Es que fue una tarde histórica porque gracias a esta faena se me dio realmente a conocer en México. El toro se llamaba 'Fantasma' y fue una faena con la que he sentido la mejor versión de Ventura. Porque para nosotros, las figuras del toreo, lo más importante es el sentimiento, lo que se siente delante de la cara del animal. Los antitaurinos piensan que nos gusta la sangre y nosotros lo único que buscamos es ser capaces de dominar al animal fiero que quiere quitarnos la vida. Con 'Fantasma' conseguí jugar y emocionar a 45.000 personas y eso es lo que busco yo con el toreo.

–¿Siente miedo a no ser capaz de jugar con el animal?

–El miedo lo tenemos todos, los toreros entrenamos a diario para ser capaces de enfrentar ese miedo, porque al final lo más vivo que hay en el toreo es la muerte. Es una profesión en la que hay que arriesgar y vas al filo de la muerte, por eso es muy importante la compenetración con el caballo.

–¿Fue fácil para usted llegar a la cima del rejoneo?¿Cómo lo tienen los chavales hoy día para entrar en el escalafón?

–Los chavales de hoy lo tienen más fácil que cuando yo empezaba. Entonces era un circuito cerrado de ferias donde mandaban siete u ocho figuras. Hoy día, los chavales pueden entrar en cualquier feria, como ha ocurrido este año en Madrid, es más fácil para ellos acceder al escalafón.

–¿Qué futuro cree usted que le espera a la tauromaquia?

–El futuro de la tauromaquia va a ir a mejor, por mucho que los antitaurinos se empeñen en lo contrario. Los antitaurinos son una farsa pagada por empresas grandes que quieren terminar con los toros y no se dan cuenta que, gracias a su discurso, muchos se están haciendo taurinos, porque se dan cuenta que prohibir los toros es terminar con la especie y tampoco tiene sentido prohibir en un país democrático. Veo a mucha gente joven y eso me gusta.

–¿Cómo prevé la temporada que le queda por delante?

–Mis intenciones, y espero que así sea, son seguir triunfando, disfrutando yo y haciendo disfrutar al público. Me quedan aún 25 o 26 corridas, antes de Mérida. También estaré en Azuaga y en noviembre vuelvo a México para torear allí.

–Lo más importante para un rejoneador es su caballo, ¿cuál ha sido el más importante de su carrera?

–Todos los caballos que han estado en mi vida son importantes para mí, porque todos ellos son un pedacito de lo que yo soy. Si es cierto que al final guardas con más celo a los que te ayudan a conseguir el éxito y para mi ese es Nazarí.

–Aunque nació en Portugal, su pueblo es Puebla del Río, ¿vendrán sus vecinos a verle a Mérida?

–Por el momento, hay dos autobuses llenos para venir a ver la encerrona de Mérida. Además de amigos que vendrán con sus coches y amigos que me han dicho que van a venir desde Italia, Portugal...Creo que esto es bueno para Mérida, no solo para el mundo taurino, sino para el turismo porque esta gente se alojará en la ciudad y la visitará.

–Comenta que vendrá gente de Portugal, ¿cómo es el público del país vecino? ¿Qué relación tiene con él?

–Al público de Portugal les tengo un cariño especial y creo que es algo recíproco, cuando voy allí las plazas se llenan. Tenemos muy buena relación, prueba de ello es que para Mérida tres de los toros de la tarde serán portugueses.