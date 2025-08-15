Larguísimo encierro de casi 13 minutos esta pasada madrugada en Torrejoncillo

Juan Ramón Negro Galan Viernes, 15 de agosto 2025, 11:33 | Actualizado 12:24h. Comenta Compartir

Segundo encierro nocturno de las fiestas de agosto de Torrejoncillo, protagonizado por el toro de la ganadería de Urcola de Moraleja, uno de los encastes con los que cuenta Victorino Martín, de nombre 'Conocedor' con el numero 3 y guarismo 1 con los tres cabestros.

Se dio suelta desde los corrales de la calle Barrio Nuevo a este segundo encierro de la madrugada, a las 04,01 horas saliendo los primeros dos de los tres cabrestos y el tercero a unos segundos y metros de los otros dos. A continuación salió el toro y se volvió a meter para los corrales, donde durante casi diez minutos alguno de los pastores de la organización intentó sacarlo con un trapo, pero sin éxito.

Al final a las 04,10 horas salió y solo se fue hacia la plaza de los toros, rematando a su paso por el vallado del recorrido del encierro que estaba lleno de aficionados para ver pasarlo. Llegó a la plaza a las 04,12, donde le esperaba el público que la abarrotaba y donde también estuvo rematando en los barrotes de la misma. Entró en los chiqueros a las 04,14 horas, terminando este larguísimo encierro con una duración de doce minutos y cuarenta y seis segundos desde que se tiró el cohete, que anuncia la salida del encierro.

Lidia del toro a la plaza y calles

Antes de la lidia del toro al estilo tradicional, a las 04,17 horas se dio suelta a los tres cabrestos de vuelta a los corrales de la calle Barrio Nuevo. La plaza de toros acogió el lleno tanto en la parte de arriba del tendido como en la parte de abajo de los barrotes, saliendo de los chiqueros el toro al ruedo a las 04,24 horas, rematando y barriendo el ruedo, aunque al poco rato en algún momento se ha quedado quieto el toro.

El toro iba como un misil a los recortes que le hacían los aficionados, bajando la cabeza y humillado, continuando muy parado en ciertos momentos. Venía buscando los barrotes con la boca cerrada y no se le castigó nada en la plaza durante la media hora que estuvo, ya que estuvo bastante tiempo parado, y donde se pudo disfrutar de un salto que le hizo un aficionado en el ruedo de la plaza de toros torrejoncillana.

A las 04,56 horas, se le dio suelta al recinto exterior vallado por la puerta de abajo de la plaza de toros, por donde entran en el encierro a la misma, estando muy reservón en las calles y buscando las calles estrechas donde no lo molestasen.

Después de darse una vuelta por las calles del recinto vallado a las 05.09 horas volvió a entrar, y tras ser picado se fue de la plaza de los toros, dándole muerte en una de las calles a este toro de la ganadería de Urcola.

La lidia terminó a las 5,51 horas. No hubo que lamentar ningún percance, ni tampoco ninguna persona herida por asta de toro.

