«Lo de Garzón demuestra el desconocimiento que muchos políticos tienen del campo»

Miguel Ángel Perera (Puebla del Prior, 1983) se prepara en su finca de Los Cansaos, a la orilla de Alqueva, para la que será la ... temporada en la que cumpla 18 años de alternativa. Ya está anunciado en Valdemorillo, Ciudad Rodrigo y Castellón, donde matará la corrida de Victorino, en un mano a mano con Emilio de Justo. Mientras, fino como un junco y amparado por un tímido sol que mitiga el frío invierno de la dehesa extremeña, repasa su carrera sin perder de vista los objetivos que marcarán un nuevo y complicado periplo por plazas y ferias de España y Francia.

–Si mira hacia atrás y repasa su carrera como matador de toros, ¿qué echa de menos de aquel muchacho que tomó su alternativa en Badajoz en 2004?

–La inocencia. Lo que más me acuerdo de mis comienzos es de la ilusión que tenía por descubrirlo todo. Esa ilusión de cuando eres niño y persigues un sueño por caminos que luego descubres que son muy diferentes a los que de verdad conducen a tu objetivo. Yo no tengo antecedentes taurinos en la familia y no tuve a nadie que me hablara de la realidad de este mundo. Recuerdo que cada paso que daba era un mundo por descubrir.

–Si pudiera rebobinar y repetir su trayectoria, ¿que evitaría repetir?

–Quizás enfocaría de otra manera mi participación en el famoso G10 y luego el G5. No nos supimos explicar bien. Teníamos razones para defender nuestros derechos de imagen pero no escogimos la mejor manera de transmitirlo a la afición y al resto de la sociedad. El planteamiento y la defensa creo que eran justas y legítimas, pero nos encerramos en nosotros mismos y no supimos trasladarlo bien. Con el paso del tiempo hubo unos toreros mucho más perjudicados que otros, entre los que me encuentro, pero con el paso del tiempo todo se normalizó.

–Usted ha formado parte de multitud de carteles y ha compartido paseíllo con cientos de matadores, pero seguro que le hubiera gustado torear con alguno de sus referentes ¿con quién le hubiera hecho más ilusión?

–De una época reciente me hubiera apetecido torear con Joselito o con el Jesulín de Ubrique de la primera época. He toreado con Jesulín recientemente pero me hubiera gustado compartir cartel con el torero que admiraba de niño y el que me enganchó definitivamente a este mundo. Su figura es la que me empujó a querer ser torero. De una época más lejana, sin duda me hubiera encantado torear con Paco Ojeda, que siempre ha sido uno de mis espejos, Manzanares padre o Dámaso González. Ahora a mi suegro, el Niño de la Capea, le está rondando algo por la cabeza que, si cuaja, igual me permite tener el privilegio de estar acartelado con él.

–Como matador de toros ha abierto seis veces la puerta grande de Las Ventas, es el extremeño que más veces lo ha hecho y solo está por detrás de José Tomás como torero en activo, ¿cuál de ellas recuerda con más cariño?

–Curiosamente, la séptima. La que conseguí como novillero. Vino cuando tenía que venir, a pocos días de tomar la alternativa en Badajoz y fue la que supuso el espaldarazo definitivo a mi carrera. Supuso el colofón a mi etapa de novillero y me permitió convertirme en matador en el momento justo, con el ambiente necesario para hacer esa transición con la fuerza necesaria.

–Usted tiene un 'feeling' especial con el público madrileño, su toreo llega con facilidad a los tendidos de Las Ventas y su forma de enfrentarse al toro de Madrid le hace afrontar sus compromisos en la primera plaza del mundo con una sobrada solvencia. ¿Cuál es el secreto?

–Yo me considero torero de Madrid. He abierto seis veces la puerta grande de las Ventas y ninguna la de Bilbao, que me hace especial ilusión, o la de Sevilla, que es una plaza que me atenaza aún más que Madrid. En la Maestranza he tenido triunfos al alcance de la mano, como el año pasado en septiembre, y nunca he sido capaz de lograr un éxito rotundo. Sin embargo, en Las Ventas me siento diferente. En Sevilla estoy más preocupado por todo lo que rodea a la corrida y en Madrid sé que mi entrega ya predispone al público a mi favor. Siempre he defendido que el toreo que a mí me gustaría plasmar en la plaza es el que hago aquí, en mi casa, en la intimidad, sin la presión que conllevan las grandes plazas y que muchas veces nos impide desarrollar toda la capacidad que llevamos dentro.

–En el lado más amargo de su carrera están los percances, y en especial el de Salamanca de septiembre del 2015. Todavía hoy cualquiera que vea las imágenes de esa tarde no puede más que estremecerse ante la violencia de aquella cogida. ¿Cómo la recuerda?

–Ese fue, sin duda, el momento más duro de mi carrera. Es cierto que la cogida de Madrid de 2008 también fue complicada, porque me acarreó tres operaciones, pero nada puede compararse con la de La Glorieta de 2015. Recuerdo aquella tarde como si fuera hoy mismo. El festejo estuvo a punto de suspenderse por la lluvia, llegamos a la plaza en medio de un vendaval, al final la corrida se dio y al tercer lance de rodillas el toro me empotró contra el callejón con una violencia que no había experimentado nunca. Yo sentí como si se hubiera abierto un grifo dentro de mí. Cuando llegué a la enfermería, al ver que tenía dos orificios de entrada, tanto David Venegas como Fernando Cepeda me insistían en que tenía que ser una cornada envainada, que el percance no debía de ser serio. Mi siguiente recuerdo es despertarme en el hospital, luego me enteré de las dos horas que había estado tan crítico, de que había estado allí toda mi familia y que todo el mundo del toro estuvo pendiente de mí. Para mí lo peor fue la recuperación. Los primeros días en ayunas, las curas, el traslado a la finca, el intentar empezar a entrenar y notar que estaba completamente vacío de fuerzas. Cada día que salía a andar por el campo me notaba desfondado, sin flexibilidad y con la impotencia de quien trata de llegar a la línea de salida para empezar cuanto antes a ponerse en forma.

–En Los Cansaos usted cría junto a su mujer reses de dos hierros diferentes: San Pelayo, de encaste Murube, y Alqueva, de encaste Domecq. Alguna vez ha manifestado, y lo ha demostrado con su ejemplo en la plaza, que sigue creyendo en que es posible recuperar el encaste Murube para el toreo a pie. ¿Cree que ese momento llegará?

–Todo depende de las ganaderías. Están las que embisten y las que no embisten. Yo creo en el encaste Murube porque creo en mi suegro. Con todo el respeto, yo hago una diferencia, creo que está lo de Murube y está lo del Capea. Mi suegro va a ser de los pocos ganaderos que siga manteniendo lo de Murube, que siga buscando esa línea para que el toro sirva para la lidia a pie. Toda su selección en los tentaderos está enfocada en ello. Si luego, por exigencias de mercado, acaban comprándoselo para rejones, tendrá que venderlo porque cada uno tiene que echar sus números. Toda su obsesión, desde hace más de 40 años, es criar para la lidia a pie. El año pasado lidió en Guijuelo, donde le indultaron un toro;después lidió en Béjar, en una corrida que salió muy buena; yo mismo salí a hombros en Valencia en 2011 con una corrida suya. Para esta temporada ya está anunciado en Arles con dos toros que participarán en un mano a mano de El Juli y Emilio de Justo. Estoy convencido de que, al final, ese esfuerzo tiene que dar resultado.

–Como ganadero y como ganadero de bravo está doblemente afectado por todo el ruido que se ha generado en torno a las declaraciones del ministro Garzón. ¿Cuáles son sus sensaciones con respecto a esta polémica?

–Lo primero es darle las gracias a Garzón por darnos la razón cuando defendemos que la carne de bravo es la más ecológica, pero no estoy en nada de acuerdo con lo que ha dicho. Si él tiene esa seguridad de que en España se cría carne de mala calidad y con animales maltratados, lo que tiene que hacer como ministro es denunciarlo. Creo que ha cometido un error al poner en duda que la carne española no pueda mantener una perfecta trazabilidad. Lo de Garzón demuestra el desconocimiento que muchos políticos tienen del campo. Para poder hablar del campo, tienen que mancharse las botas de barro o de mierda, tienen que entrar en una explotación y ver dónde y cómo se cría el animal del que luego sale la carne de la que se está hablando.

–Usted participó en la gira de la reconstrucción montada por la Fundación Toro de Lidia cuya labor generó cierta controversia a partir de aquella iniciativa. ¿Cuál es su posición sobre la función de la Fundación durante la pandemia?

–Estoy de acuerdo con la labor de la Fundación y con los resultados de la gira de la reconstrucción. Yo mismo estuve presente en Madrid el día en el que se dieron a conocer los números y se expuso cómo ese dinero iba a servir para ayudar a otros toreros y novilleros. Ahí la Fundación no hizo de empresa, colaboró con las empresas de cada plaza y ellos montaron los festejos. Creo que se hizo una labor muy importante cuando el sector estaba muy parado. Lidiar cuatro toros no saca del problema a Fuente Ymbro, Jandilla o Garcigrande. A los toreros, que fuimos por los gastos, tampoco nos solucionó nada, pero se trataba de que supieran que estábamos ahí, que se nos viera, que no pasara el año en blanco sin que el mundo del toro tuviera una presencia. Hubo mucha gente que se benefició y los sueldos que entraron en casa de banderilleros, mozos de espada o picadores hacían mucha falta.

–Uno de los sectores que más sufrió durante la pandemia fue el de las cuadrillas. Usted cuenta con una de las más acreditadas del escalafón. ¿Qué importancia le da a tener una cuadrilla de este nivel?

–Para mí es fundamental. A lo largo de mi carrera he cambiado muy poco de cuadrilla, pero siempre he tratado de ajustar un grupo basado en gente que haga equipo. Es lógico que haya buscado grandes profesionales pero sobre todo he buscado gente que sepa trabajar en equipo. Son muchas horas de viaje y convivencia durante la temporada pero también en invierno. Hay muchos momentos de tensión, de estrés, de miedo y de inquietudes que hay que saber gestionar y para eso tienes que tener un grupo muy engranado. Al final, el éxito de la gestión de una cuadrilla está basado en un permanente ejercicio de generosidad, unas veces ceden unos y otras otros.

–Uno de los principales hitos de su última temporada fue el indulto en Huelva durante la feria de La Merced. ¿Qué le parece a usted, en su doble faceta de matador y ganadero, la proliferación de indultos que está experimentando la fiesta en las últimas temporadas?

–Yo estoy a favor de los indultos y parto de una premisa que leí en su día a Carlos Ruiz Villasuso que dice que una cosa es un toro de indulto y otra un toro de vacas. Hay muchos toros de vacas que se van con las orejas puestas sin que nadie pida el indulto para ellos y muchos toros indultados que no son de vacas. El indulto es un premio al toro, que nace de las sensaciones que el público tiene en los tendidos, si luego ese toro de indulto, el ganadero considera que no le vale para padrear, yo prefiero que se lo lleve al campo, lo mande al matadero o que lo venda a otro hierro si quiere, pero que no le quite a la gente el gusto de indultarlo en la plaza. No me paro a pensar en si ha entrado al caballo tantas o cuantas veces o cómo se ha comportado frente a la puya, no creo que indultar más toros vaya en detrimento de la fiesta, ni porque nos pongamos serios y digamos que este o aquel toro no se indulta vayamos a hacer la fiesta más pura o íntegra. Esto es un espectáculo y la gente paga por divertirse y si la gente lo pide, yo estoy con la mayoría.