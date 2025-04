«A la empresa de Olivenza no se le olvida que no pudo apoderarme»

-Usted, que la semana que viene estrenará apoderado en Valdemorilo en la persona de su mozo de espadas e toda la vida, David Benegas, ... se ha quedado fuera de Olivenza, ¿le molesta de forma especial no torear esa feria?

-Sí. Te mentiría si te dijera que no. Es algo que viene siendo habitual desde hace unos cuantos años. No tengo buena relación con la empresa que organiza Olivenza. Hay temas personales que surgen hace un par de años, cuando hubo un acercamiento para cerrar un apoderamiento que estuvo medio hecho. Al final, yo les dije que seguía con Fernando Cepeda. Luego hubo otro intento, cuando terminé con Fernando, y lo acabé cerrando con con Pedro Rodríguez Tamayo y Santiago Ellauri. Todo eso no se le ha olvidado a Antonio Barrera por lo que veo y por lo que él también me transmitió a mí la primera vez que hablé con él al respecto. No te voy a negar que me gustaría torear en Olivenza. Toda la vida he toreado en Olivenza. Empecé como novillero y, como matador, prácticamente he toreado todos los años. Me siento oliventino, estoy empadronado aquí, tengo mis raíces aquí pero las circunstancias son así y solo queda esperar que cambien.