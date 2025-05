Pablo Rivero: «Tengo mucho sentido del ridículo»

Pablo Rivero (Madrid, 41 años) lleva dos décadas interpretando a Toni Alcántara, el reportero e hijo de Imanol Arias y Ana Duato en la ficción ' ... Cuéntame cómo pasó', esa serie incombustible que ya va por su vigésimo segunda temporada. Más allá de su faceta como actor, Rivero es un escritor que aborda tramas escabrosas. Acaba de publicar su cuarta novela, 'La cría' (Suma de letras), un thriller psicológico en el que indaga sobre la exposición de los menores en las redes sociales. Pablo Rivero se toma muy en serio su faceta de escritor. Deja que las ideas le sorprendan en la cama, que frecuenta gustoso porque sufre una hernia discal que le castiga cuando se sienta en butacas rígidas. Una policía que es hermana de su cuñada y que trabaja en casos de pederastia le ha allanado el camino para dar verosimilitud a su relato.

Lunes

8.30 horas. Para desayunar me gusta comer una tostada con aceite y sal, eso no me lo quita nadie. Hubo una época en que casi me convencen con las virtudes del ayuno intermitente, que es algo que puede estar muy bien, pero que no hay que tomar a la ligera. Es necesario estar muy bien informado.

10.00 horas. Escribo en mi despacho, que ahora con el teletrabajo comparto cada vez más con mi marido. Muchas ideas que se me ocurren las maduro en la cama. Con el primer libro que escribí pasé muchas horas sentado y sufrí una hernia discal. Fue una crisis bastante gorda. Procuro ir cambiando de sitio, tener la espalda bien apoyada y que el cuello no esté muy echado para adelante. Me pongo cojines en las lumbares y evito las superficies sólidas. Por ejemplo, no puedo usar sillas ni bancos de madera, solo asientos acolchados. Tengo que ser precavido porque de lo contrario la lesión me pasa factura.

18.00 horas. Las redes sociales entrañan un peligro, el de la suplantación de la identidad. Nunca he estado en Twitter, primero porque hay que disponer de tiempo y al final se convierte en una dedicación más, y segundo porque la tecnología no se me da bien. Tengo mucho sentido del ridículo y me gusta salvaguardar mi privacidad. Además, hay mucha información de los demás que no quiero saber para que no se rompa el misterio.

Martes

8.00 horas. Antes funcionaba mal cuando me levantaba muy temprano. Pero desde hace unos años he desarrollado mucha disciplina. Madrugo sí o sí. Desayuno con mi hijo y si puedo le llevo al colegio.

12.00 horas. En la fase previa a la escritura, guardo noticias y apunto ideas, muchas veces en el móvil. Anoto diálogos, anécdotas, informaciones de crímenes. Es lo que llamo estar conectado. Cuando ya tengo decidido qué contar, voy con la cabeza revolucionada. Entonces me meto a saco con el ordenador.

15.00 horas. Normalmente como en casa, pero si se trata de reuniones de trabajo o de ponerme al día con algún amigo lo hago fuera.

Miércoles

12.00 horas. En mis ratos libres leo los periódicos a través de una aplicación. Fue a raíz de la pandemia cuando empecé a consultar varios diarios por la necesidad de contrastar las informaciones. Descubro hechos que me vienen muy bien para mi trabajo como escritor.

15.00 horas. Conecto la tele a la hora de comer para enterarme de las noticias o seguir algún programa de actualidad. En realidad la veo muy poco, si acaso para analizar mi interpretación en 'Cuéntame', donde doy vida a Toni Alcántara. La radio la suelo escuchar cuando conduzco, o cuando hago bici en el gimnasio, una actividad que aprovecho para escuchar algún podcast. Sin embargo, cuando estoy en casa con gente o con mi hijo no se come con la tele puesta. Hablamos.

18.00 horas. Me apasiona la fotografía, tengo una cámara Canon, pero no revelo carretes, me dedico a la foto digital. En mi casa he colgado muchas imágenes de viajes. Siempre que puedo las enmarco.

19.30 horas. Ahora estoy de vacaciones, no participo en ningún rodaje. Me cuesta mucho desconectar, ¡hay tantas cosas que hacer! En mi tiempo de ocio veo alguna obra de teatro o película que me interese o de algún director con quien me agradaría trabajar. Soy afortunado por pertenecer a un oficio que es un placer desempeñar.

Jueves

16.00 horas. Nunca me echo la siesta. Es que no tengo tiempo: sobre esa hora sale mi hijo del colegio y lo voy a recoger. Si me duermo a esas horas, después de comer, ya no soy persona, me suele sentar mal. Este verano tampoco he podido sestear porque estaba inmerso en la escritura del libro. En vacaciones, pienso lo maravilloso que sería estar tumbado en la playa, relajado, pero generalmente nunca dispongo de ese rato.

19.00 horas. La música la asocio a la creación. Adoro la banda sonora de la serie 'Twin Peaks', que suelo escuchar en los momentos en los que tengo que tomar decisiones. Como actor, la música me sirve para conectar de forma instantánea con la emoción. También me ayuda a hacer ejercicio.

21.00 horas. Cuando cojo un libro me dura muy poco entre las manos. Antes leía más despacio, pero he desarrollado la habilidad de concentrarme mucho en la lectura y es difícil que me distraiga. Ya no se me pasan cosas por la cabeza que me obliguen a volver a atrás. Leo rápido y de corrido.

Viernes

11.00 horas. Cuando me siento a escribir me cuesta parar. Incluso cuando corrijo, me quedo tan absorto que no me detengo. Lo más laborioso después es ordenar todo el material.

18.00 horas. En el gimnasio hago bicicleta elíptica, entre otras cosas porque me permite leer y ver algún documental. Me reconforta hacer dos cosas a la vez, así tengo la sensación de que no pierdo el tiempo. También me ejercito con las pesas y nado, aunque a veces me resulta difícil porque ando muy ocupado con la promoción del libro.

22.00 horas. Soy muy terrenal. Algunos de mis amigos hacen meditación, yo he leído bastante sobre el asunto, quizá porque David Lynch, que es un referente para mí, ha escrito un libro sobre ella, 'Atrapa al pez dorado', y habla de la meditación aplicada al trabajo. Entiendo que la gente se enganche. Sin ser meditación, en ocasiones sí que dedico cinco minutos a observar el campo, estar tranquilo y respirar acompasadamente.