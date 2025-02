Bad Bunny lanza 'Nadie sabe lo que va pasar mañana'

Colpisa Viernes, 13 de octubre 2023, 18:56 Comenta Compartir

«Ahora más que nunca me siento más seguro hablando sobre lo que pienso, lo que siento y cómo lo vivo a través de mi música», contaba hace unas semanas Bad Bunny a 'Vanity Fair'. A buen seguro, el músico se encontraba en aquellos días dando los últimos retoques a 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', el álbum de corte intimista y confesional con el que sorprendió la pasada madrugada a sus seguidores. Un disco que supera los 80 minutos de duración y atesora 22 canciones en las que regresa a sus orígenes, con el trap y el hip hop como géneros predominantes, y dejando la puerta abierta a la experimentación a través de la electrónica.

No es casualidad que el músico de Puerto Rico se haya apartado del reguetón momentáneamente -solo hay dos temas en esta onda- o que 'Nadie sabe', la canción con la que abre el LP, una emocionante y exquisita pieza con arreglos orquestales de corte hollywoodiense y coronada un coro, supere los seis minutos justo cuando la industria demanda piezas cortas y al pie. Con producción de Tainy, Mag y La Paciencia y la participación, entre otros, de Arcángel, Bryant Myers, De la Ghetto y Eladio Carrión, el quinto álbum de Bad Bunny no tiene vocación comercial y así lo expresa en uno de sus primeros versos: «Este disco no es para ser tocado en un millón de vistas, es para que mis fans reales estén contentos, aunque yo por dentro no me sienta al cien por ciento».

Y eso también se nota en unas letras algo más maduras en las que reflexiona acerca de las múltiples aristas de la fama, la soledad, la salud mental, el dinero, el éxito o la sensación de vacío que a veces se instala una vez cumplidos los sueños artísticos. Canciones en las que se dirige a colegas, rivales, fans y 'haters' y se reivindica como disfrutón en temas como 'Mr. October', en la que desea quedarse sin dinero y empezar de cero porque siente que ya se pasó el GTA, 'Monaco' o 'Vou787', estás dos últimas con samples de 'Hier Encore', del cantante armenio francés Charles Aznavour, y 'Vogue', la mítica canción de Madonna, respectivamente.

Evidentemente, el sexo sigue muy presente en sus letras: «Me gustan las suciería', baby, how about you? Tengo el bicho afeitao y cabezón como Caillou», canta en 'Fina', mientras que en 'Seda' suelta que «ya no es un bebé pero en la noche me pide bibi y se la traga como Kirby», la mascota de Nintendo que acaba con sus enemigos devorándolos. Habla también de rupturas en 'Gracias por nada' o 'Baby nueva' e incluso lanza un guiño a Shakira en 'Los Pits' donde dice «ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar».

Con un poderoso riff de un bajo sintético al que luego se une un bombo, se presenta la que quizá es la producción más minimalista del álbum, 'Baticano', en la que la voz de Bad Bunny toma todo el protagonismo y critica la visión hipócrita que la iglesia tiene del sexo. «Tal vez mi música no sea sana, pero yo me inventé el sexo ni la marihuana. Pal carajo los que me critican, aquí to fornican. Dios mío perdóname porque otra vez pequé. Ningún hombre en la tierra tiene el derecho de juzgar en el nombre de Cristo».

El artista más escuchado

Que este es el LP más personal de su carrera se aprecia incluso en la portada del álbum que firma por primera vez como Bad Bunny / Benito. Porque es, precisamente, el disco en el que la personalidad de Benito Antonio Martínez Ocasio (Vega Baja, Puerto Rico, 29 años), hijo de una maestra y un camionero, tiene más protagonismo.

Un disco más introspectivo y reflexivo para un músico que lleva tres años siendo el artista más escuchado en Spotify en todo el mundo y que ha hecho de la música urbana el género más escuchado. No en vano, en abril se convirtió en el primer cantante latino en ser cabeza de cartel en el mítico Coachella de California. Curiosamente, el disco se cierra con 'Un preview', una de las dos canciones reguetoneras. ¿Será un adelanto de lo que Bad Bunny quiere lanzar a continuación? -«Al menos dame un perreito, mor», le llega a pedir alguien en 'Perro negro', el otro tema reguetornero-. Solo el tiempo lo dirá.