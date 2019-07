Lluís Homar captura al público en un Prometeo que pudo dar más de sí

Lluís Homar realizó la actuación propia de ese actor que sobre el escenario se siente en su hábitat natural. El dominio del texto de Luis García Montero y su actuación sobre la arena del Teatro Romano hizo sentir al espectador que controlaba su rol de Prometeo sin ningún tipo de problemas.

Uno de los momentos que más atrajo al público en esta tragedia de Esquilo fue el discurso que aludió a los problemas de la actualidad. Así, el renombrado actor expresó que mientras unos viven rodeados de grandes rascacielos, enfrente existe una frontera y vemos a una niña que quiere entrar. Con esta reflexión hizo una referencia al problema de los refugiados. También evocó las injusticias y criticó a los poderosos de la sociedad.

La original escenografía era una composición de cuadros de diferentes épocas que representaban por un lado las injusticias del mundo, pero por otro lado dejaba la puerta abierta a la esperanza del ser humano. Así se podía ver el famoso lienzo 'Los fusilamientos del 3 mayo' de Goya, un cuadro de unos niños judíos en un campo de concentración, un Cristo crucificado, pero también 'La Libertad guiando al pueblo' de Delacroix, y un cuadro donde aparecía Lenin. Toda esta composición se desarrolló bajo la mirada de un águila posada en una roca esperando para devorar el hígado del Prometeo joven. Tuvo una fuerte carga simbólica el momento en el que la composición de cuadros que formaban la alegórica escenografía empezó a arder en llamas.

¿QUÉ LE HA PARECIDO LA OBRA?Dori Carpintero Burgos «Me ha gustado pero el escenario no me ha convendido» Raquel Burdallo Cáceres «Me compré el abono del festival y esta es la que menos me ha gustado» Luis López Lora de Estepa «Muy bonita, se me han saltado las lágrimas en alguna ocasión» Carmen Vélez Castuera «Me ha gustado pero en algunas escenas han rizado un poco el rizo»