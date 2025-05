Javier Marías, editor aristocrático

Miguel Lorenci Madrid Domingo, 11 de septiembre 2022, 16:47 | Actualizado 16:59h. Comenta Compartir

Javier Marías fue también un aristocrático editor. Creador y alma de Reino de Redonda, un sello y un selecto galardón que publica a clásicos vivos o desaparecidos y ennoblece a autores admirados por el narrador español otorgándoles rimbombantes títulos nobiliarios. Fundó la editorial en años 2000, cuando ya era Rey de Redona. Desde entonces ha publicado unos 40 títulos, dos o tres al año, en tiradas de unos 3.000 ejemplares.

La editorial toma su nombre de una pequeña isla deshabitada del Caribe, al oeste de Antigua, que Colón bautizó y nunca pisó. El británico M. P. Shiel afirmó haber sido coronado rey de Redonda por su padre en 1880, cuando solo tenía quince años. El segundo rey de Redonda, el escritor inglés John Gawsworth (seudónimo de Terence Ian Fytton Armstrong), amplió la broma literaria.

En 1997 Marías, republicano de corazón, fue entronizado como Xavier I de Redonda, isla de la que se había ocupado en 'Todas las almas' y 'Negra espalda del tiempo'. Inauguró su andadura con 'La mujer de Huguenin', los cuentos fantásticos del mismo M. P. Shiel. En su corto y selecto catálogo están Richmal Crompton, Steven Runciman, Rebecca West, Thomas Browne, Joseph Conrad, Robert Louis Stevenson, Thomas Hardy, Isak Dinesen, Honoré de Balzac o el propio Marías, entre otros.

«Reino de Redonda es seguramente la editorial más pequeña y pausada del reino de España. Además, no tiene sede más que nominal, ni plantilla, ni equipo, ni colaboradores externos, ni encargado de prensa ni nada por el estilo», se ufanaba Marías. Creó el premio homónimo para distinguir la obra de un escritor o cineasta extranjero de lenguas no españolas, dotado con 6.000 euros y un chocante título nobiliario

El primer ganador fue el Nobel J.M. Coetzee, que recibió el título de Duke of Deshonra. Le Siguieron John Elliott, Duke of Simancas'; Claudio Magris, Duke of Segunda Mano; Éric Rohmer, Duke of Olalla; Alice Munro, Duchess of Ontario; Ray Bradbury, Duke Diente de León; George Steiner, Duke of Girona; Umberto Eco, Duke of Isla del Día de Antes; Marc Fumaroli, Duke de Houyhnhnms; Milan Kundera, Duke of Amarcord; Ian McEwan, Duke of Perros Negros; Philip Pullman, Duke of Cittàgazze, o John Banville, Duke of Infinidades.