La murga De Turuta Madre gana el Miriam F Rua a la sátira del Carnaval con su personaje de Milei

«Una casita, en la avenida/ donde la Coca Cola me he comprado/ con su pileta, oh, qué relinda, y parrilla para hacer unos asados./ En el centro dos pisitos me compré/ los puse en Booking pa ponerlo en alquiler; a 200 cada noche la cobré, grandiosa la jugada/ y a costa del turismo, me forré...». Es un fragmento de uno de los pasodobles de la murga De Turuta Madre y un ejemplo de porqué esta agrupación ha ganado el premio Miriam F. Rua a la sátira del Carnaval de Badajoz este 2025.

El premio Miriam F. Rua reconoce a las agrupaciones que más críticas son, que tocan temas de actualidad y se implican. Lleva el nombre de la periodista de HOY que falleció en 2023 y que era una gran carnavalera. El galardón lo otorga la Asociación de la Prensa de Badajoz y lo votan los periodistas que siguen las murgas.

La Asociación de la Prensa de Badajoz ha concedido el Premio Miriam Fernández Rua a la Sátira del Carnaval a la murga De Turuta Madre por «el amplio repaso a la actualidad, cargado de sátira, que realizaron durante su participación en el concurso».

Por mayoría, el jurado ha valorado los numerosos temas de carácter local, regional e, incluso, nacional e internacional que abordaron caracterizados del presidente de Argentina, Javier Milei.

La Asociación de la Prensa de Badajoz hará entrega del trofeo a la murga ganadora el sábado 8 de marzo en la Gran Gala del Carnaval, que organiza el Ayuntamiento de Badajoz.

La repercusión de Milei

Más allá de la calidad de De turuta madre y sus letras, la murga ha logrado una enorme repercusión con su personaje. Los vídeos de sus actuaciones acumulan un millón de visualizaciones, muchas desde Argentina. Incluso medios de comunicación de Latinoamérica se han hecho eco de la actuación de esta agrupación de Badajoz.

De Turuta Madre van vestidos este 2025 de Javier Milei. Lo parodian para criticar el auge de la extrema derecha a nivel internacional, pero especialmente para llevarlo a temas nacionales y locales. La caracterización es excelente, gracias al maquillaje, la peluca y usando lentillas azules los componentes de esta murga se parecen mucho al presidente de la República de Argentina. Además usan distintos símbolos del país como la bandera y en su decorado sale el papa Francisco o Lionel Messi.