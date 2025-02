Las murgas infantiles reivindican su papel en el futuro del Carnaval

María Isabel Hidalgo Badajoz Jueves, 27 de febrero 2025, 20:20 | Actualizado 20:32h. Comenta Compartir

Al combita de este Carnaval de Badajoz le han dedicado la mayoría de sus letras las seis agrupaciones infantiles que este jueves por la tarde se han citado en el Teatro López de Ayala. Un certamen que a diferencia de otras ediciones no se ha celebrado el fin de semana por la baja participación. Este año lo han hecho cinco menos que el año pasado, cuando hubo 11, pero es que hace cinco años este certamen se tenía que celebrar en tres jornadas distintas porque participaban hasta 28 murgas infantiles y juveniles.

Pese a la baja participación, que los colegios desde donde se organizan las murgas achacan a la mala organización del Ayuntamiento con las Aulas de Carnaval, el patio de butacas del teatro estaba lleno como si de la final del viernes se tratara. Las familias de los pequeños carnavaleros no han querido perderse sus actuaciones y a primera hora de la tarde ya se respiraba un ambiente de nervios y emoción.

«Vengo a ver a mi nieta Iris, que canta con los Glacis, y estoy muy emocionada porque ni siquiera nos ha querido decir cuál era el disfraz. Como buena carnavalera guarda el secreto, y esto es una de las cosas que le enseñan en las aulas de Carnaval», contaba orgullosa su abuela, Ana Hernández.

Para ella lo mejor de este certamen es que los chavales no compiten. «Yo veo a mi nieta muy ilusionada y es más sano porque lo hacen por tradición y por herencia cultural, ya que es lo que tenemos en Badajoz. Vienen a disfrutar, no a ganar nada, y eso es maravilloso», decía.

Otros, como Francisco José Urbano, fue con sus hijos a ver a sus amigos. «Esto es algo muy bonito y me parece muy bien que se fomente, pero le deberían de dar otro aliciente al Carnaval porque la cantera está floja y es algo que tenemos que cuidar y mantener», explicaba.

Una cantera que ha querido mostrar su enfado también a través del tipo. Con las batas que actuaron el año pasado se subió al escenario la agrupación de Los Maristas, 'Yo amo las aulas de Carnaval'. «Hemos tenido tan poco tiempo para preparar la murga infantil que nos pareció oportuno subir al teatro con el tipo del año pasado, aunque después nos quitamos las batas y nos quedamos con el disfraz que es el que hemos encontrado por casa», contaba su profesor Agustín Torres.

«Solo importa la Almossassa y el pregón de Carolina», o «Veo, veo, Badajoz sin obras y el carril bici terminado no lo ves, no lo ves», son algunas de las reivindicaciones que también han hecho estos pequeños, que ensayan dos días a la semana. «Aunque hay días que ensayamos en el recreo», decía Lola, una de las niñas de la murga de Los Maristas.

Aunque muchos de los niños no vienen de familia carnavalera a ellos les encanta esta fiesta. «Somos murgueros por el colegio, porque la mayoría de nosotros no tenemos padres que no lo son», decía Sivia, del colegio Los Glacis.

A ellos lo que más les gusta del combita es la diversión que tienen estos días. «Nos lo pasamos muy bien encima del escenario, pero también lo hacemos en los ensayos. Además estamos con nuestros amigos y cantaremos en las calles porque tenemos actuaciones el viernes y el sábado por la ciudad», contaban los pequeños, que sueñan con subirse a las tablas del López algún día como adultos. Un sueño que se cumplirá si el Ayuntamiento consigue impulsar las Aulas de Carnaval y mantener este proyecto.