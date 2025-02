El Combita pasa de tener 28 a solo seis agrupaciones este año

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 27 de febrero 2025, 07:08 Comenta Compartir

Hace solo cinco años HOY publicó un reportaje titutado 'Los pequeños murgueros se hacen enormes'. Hablaba del concurso infantil y juvenil del Carnaval de Badajoz que ese año debía celebrarse en tres jornadas distintas porque eran 28 grupos en total que aglutinaban a 450 carnavaleros de la cantera. Solo cinco años después el proyecto se ha desinflado completamente y este jueves solo seis murgas actuarán en el apodado Combita.

Se trata de cinco murgas infantiles y solo una juvenil que no competirán, solo habrá exhibición. Será desde las 17.00 horas en el teatro López de Ayala y en total participarán 143 niños, un tercio de los que se subieron al escenario en 2020. El retroceso de la cantera ha sido una de las críticas más repetidas por las murgas adultas en su concurso. Achacan el problema al mal funcionamiento del proyecto Aulas de Carnaval y a que no se paga a tiempo a los monitores del mismo.

EL COMBITA EN 2025 Yo amo las aulas del Carnaval: murga infantil del colegio Maristas con 22 participantes.

Los guardianes de las fábulas: infantil, del colegio Enrique Iglesias, con 25 inscritos.

Badacadabra: grupo de Los Glacis con 20 participantes. Categoría infantil.

Supermal: grupo infantil con 30 participanttes del Ciudad de Badajoz.

Los Charpicaos: murga infantil del Combita con 24 participantes.

Los invisibles: murga juvenil, la única, de las Escuelas Parroquiales de Olivenza. 22 miembros.

Aulas de Carnaval surgió en 2014 para que los murgueros formasen agrupaciones infantiles en los colegios de Badajoz. Fue un éxito y cada año había más participantes, pero se ha ido desmontando, entre otros motivos porque el proyecto se convoca tarde, apenas unas semanas antes del Carnaval. Además los monitores han denunciado que sus pagos por ayudar se retrasan, por lo que los grupos han ido desapareciendo de muchos centros.

Promesa municipal

Ante esto el concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, asegura que están trabajando para dar una solución más estable que impulse la cantera.

«Un año específicamente se puede hacer (Aulas de Carnaval), o sea, excepcionalmente, pero se hace muy difícil justificar que tú vayas a dar ese servicio y no lo integres dentro de lo que es el personal del Ayuntamiento, como ocurre con las Escuelas de Música», dice Casablanca. «Al final, el proyecto, tal y como estaba montado, pues ya llega un momento que no tiene recorrido y no se puede hacer. Y luego que no ha dado los frutos esperados en estos años».

«Estamos trabajando en darle una vuelta, en ver cómo lo podemos incorporar a las actividades del Ayuntamiento, que sea un proyecto que dure todo el año, que no sea solo para preparar un certamen, sino que sea realmente para formar a gente, a formar a niños en Carnaval», adelanta el edil responsable.