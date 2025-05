Carnaval de Badajoz : Murga y comparsa, el doblete de Aurora

Dos tazas de Carnaval de Badajoz. Es la dosis de Aurora Pajares García. Estar en una comparsa o en una murga exige horas de ensayos, ... dinero y mucho trabajo para tener dos disfraces. Pues el doble si se está en ambas categorías, pero esta pacense que hoy cumple 15 años no quiere renunciar a nada y ya está convenciendo a su madre para repetir doblete el año que viene.

Aurora Pajares García ha hecho historia al subirse al escenario del teatro López de Ayala con la murga Los Mini-Folk y desfilar con la comparsa La Bullanguera. Ayer, con la voz muy tomada y mientras se maquillaba para el desfile infantil, reconocía que está cansada. Pero feliz.

El primer amor de esta carnavalera fue con las comparsas, aunque no desfiló porque tenía que ir en brazos. «Salí por primera vez con 10 meses y no he faltado nunca, siempre he estado en comparsa». Con año y medio también la inscribieron a una asociación de coros y danzas y dentro de esta agrupación surgió la murga Los Mini-Folk. Comenzó en la categoría infantil y posteriormente en la juvenil. Para este 2022 la murga decidió debutar en la categoría absoluta.

Eso obligaba a Aurora a tomar una decisión, o murga o comparsa, porque era inconcebible mantener el compromiso con ambas. «Le pedí a mi madre seguir con las dos y me dijo que, si mantenía las buenas notas, tengo sobresalientes y notables, podía hacerlo», explica Aurora Pajares. Lo logró. Esta pacense continúa con buenos resultados a pesar de que los últimos meses de su vida han sido una carrera constante desde el local de ensayo de su murga a la nave para ensayar con su comparsa. «Los viernes por la tarde la dedicaba entera a Los Mini-Folk, el sábado a la comparsa y el domingo, por la mañana la murga y por la tarde, la comparsa», recuerda.

A pesar del esfuerzo, no se arrepiente. «Nunca. Estoy cansada, pero me encanta. Esto es el Carnaval».

A ambos lados

La fiesta ha sido especial en ambas categorías para esta menor. En Los Mini-Folk no pudo cantar en el teatro, aunque sí fuera de la competición. Se subió al escenario como figurante. No por decisión propia, pero las normas impiden competir en la categoría absoluta a los menores de 16 años. Debe estar en el año en el que cumpla esa edad para poder declamar la letra.

De todas formas, asegura que fue muy especial. «Ya habíamos cantado en juvenil, pero cuando entramos en el López de Ayala nos pusimos nerviosos. Nos dimos cuenta que íbamos a competir con los que habían sido nuestros monitores y somos conscientes del nivel que tienen». En el programa Aulas de Carnaval, en el que se formó su murga, los carnavaleros más veteranos ayudan a la cantera. En su caso tuvieron monitores de Las Chimixurris y Al Maridi, dos de las agrupaciones más potentes. «Nos impresionó estar con ellos».

Los Mini-Folk hicieron un buen papel en su debut como niños perdidos de Peter Pan. No sonaron como una murga debutante y se espera grandes cosas de ellos. Lamentablemente no pudieron cantar por las calles porque hubo varios positivos. «Los que no tuvimos que hacer cuarentena, nos vimos, pero queremos cantar cuando se pueda».

En su otra faceta, Aurora formó parte del conjunto musical de La Bullanguera. Tocó un metalófono dentro del montaje en homenaje al orgullo gay que llevó esta comparsa. «Siempre he bailado, pero hace dos años probé a tocar y también me gusta la música», dice esta versátil carnavalera.

El año que viene completar de nuevo el doblete sería difícil porque, con su murga, tendrá que cantar en el teatro, ya que cumple con la edad reglamentaria. «Sé que eso es más responsabilidad y que no puedo faltar a ensayos, pero no lo haré».

A pesar de todo, está decidida a no escoger, a seguir con dos pasiones todo lo que pueda. «Tengo a mi madre casi convencida para salir con murga y comparsa el año que viene. Le he prometido que puedo seguir sacando buenas notas».