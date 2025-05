El año que viene habrá pasarela de comparsas, pero con seguridad y sin DJ

«Se desbordó. Nunca imaginamos que se reunirían 8.000 personas en la pasarela de comparsas del Carnaval de Badajoz, que en sus dos ... ediciones anteriores no congregó ni a la mitad de gente». Así asumió este luens el concejal de Festejos, Francisco Javier Gutiérrez, que el sábado la combinación comparsas, DJ y botellón no funcionó, tanto que la Falcap tuvo que suspender parte de la actividad.

El malestar de algunos grupos llevó a que Gutiérrez y la Falcap se reunieran para valorar lo ocurrido. Si bien queda la evaluación del Carnaval y todo un año por delante para organizar la próxima edición de la fiesta, lo que tienen claro es la continuidad de la pasarela de comparsas.

«Es una actividad que gusta y arrastra gente», argumentó el edil, que lo que sí plantea ya es que de cara a la próxima edición se refuerce la seguridad para mantener despejada la zona central de actuación de las comparsas y que el DJ no pinche música hasta que termine la actividad.

La pasarela de comparsas se vio invadida por el multitudinario botellón de jóvenes que, atraídos por ser la única localización del Carnaval con música, tomaron el entorno de la Puerta de Palmas como cuartel general de la fiesta a partir de la tarde del sábado de Carnaval.

El ambiente del llamado Carnaval de día quedó claramente dividido. En San Francisco, que en los últimos años se había posicionado como el punto neurálgico desde el sábado al mediodía hasta la noche de la marcha carnavalera, en esta ocasión fue el lugar en el que se mantuvieron las familias. No hubo las multitudes de ediciones prepandémicas y, aunque conforme avanzó la tarde se fue llenando, en todo momento se pudo atravesar la plaza con holgura. Sin música desde el templete, la marcha vino del artefactos que se colocaron en la calle de Correos.

La gran aglomeración se desplazó hasta el río, a los que la presencia de un 'speaker' pinchando música en el escenario sirvió de reclamo para vivir allí el sábado del Carnaval. El problema fue que, al no establecerse un corredor para que las comparsas pudieran acceder al punto de exhibición de sus coreografías y músicas, las pandillas de jóvenes tomaron todo el paseo de la margen izquierda.

Si bien la pasarela de las comparsas infantiles que fue a primera hora de la tarde pudo celebrarse sin problema, cuando llegó el turno de los adultos, en la zona de la Puerta de Palmas ya no cabía ni un alfiler y, aunque el 'speaker' se afanó en pedirle a la gente que abriera paso a las comparas, su llamamiento cayó en saco roto.

El botellón, que hasta bien entrada la noche no se trasladó a San Atón, literalmente engulló a las comparsas y algunas se negaron a hacer su exhibición, ante la imposibilidad de mover los carros de música y de tener el espacio suficiente para poder bailar.

La primera comparsa que públicamente mostró su malestar fue Caribe, cuya coreografía que versionaba el videoclip de 'Thriller' de Michael Jackson requería incluso tumbarse en el suelo, incompatible con las bolsas de botellones. «Comparsa Caribe quiere mostrar su total indignación con la organización del sambódromo. Respetamos el trabajo de Falcap y Ayuntamiento, pero Caribe no se volverá a prestar más a la celebración de un macrobotellón donde lo menos importante era el Carnaval y nuestra cantera. Si esto no mejora de cara a los próximos años, Caribe no volverá a asistir», escribían en sus redes sociales, con un mensaje que concluía con una petición: «¡Respeto a las comparsas!».